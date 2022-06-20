Marmaray'da korkunç ölüm! Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti! Kız arkadaşıyla tartıştı...
Bostancı Marmaray Durağı'nda raylara atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle marmaray seferleri aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.
20.06.2022 20:58 - Son Güncelleme: 20.06.2022 21:37
Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.