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Marmaray'da korkunç ölüm! Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti! Kız arkadaşıyla tartıştı...

Bostancı Marmaray Durağı'nda raylara atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle marmaray seferleri aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.

20.06.2022 20:58 - Son Güncelleme: 20.06.2022 21:37
Marmaray’da korkunç ölüm! Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti! Kız arkadaşıyla tartıştı...

Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.

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Marmaray’da korkunç ölüm! Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti! Kız arkadaşıyla tartıştı...

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu.

Marmaray’da korkunç ölüm! Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti! Kız arkadaşıyla tartıştı...

Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek

Marmaray’da korkunç ölüm! Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti! Kız arkadaşıyla tartıştı...

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi.

Marmaray’da korkunç ölüm! Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti! Kız arkadaşıyla tartıştı...

Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

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