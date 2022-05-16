Sakarya Karasu'da 2 yıldır boş duran evin penceresinden giren kargalar banyoyu odun parçalarıyla doldurdu
Kuşlar aleminin en şaşırtıcı hayvanlarından olan kargalar yine başrolde. Sakarya Karasu'da 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresini kullanan kargalar, banyoyu odun parçalarıyla doldurdu.
16.05.2022 16:19 - Son Güncelleme: 16.05.2022 17:10
Kabakoz Mahallesi'nde 2 yıl önce işi nedeniyle şehir dışına taşınan oğlunun evine, kargaların banyonun havalandırma penceresinden girip çıktığını gören anne Tükeziban Aydın, oülundan anahtarı göndermesini istedi.