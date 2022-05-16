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Sakarya Karasu'da 2 yıldır boş duran evin penceresinden giren kargalar banyoyu odun parçalarıyla doldurdu

Kuşlar aleminin en şaşırtıcı hayvanlarından olan kargalar yine başrolde. Sakarya Karasu'da 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresini kullanan kargalar, banyoyu odun parçalarıyla doldurdu.

AJANSLAR
16.05.2022 16:19 - Son Güncelleme: 16.05.2022 17:10
Sakarya Karasu’da 2 yıldır boş duran evin penceresinden giren kargalar banyoyu odun parçalarıyla doldurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kargalar, 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresinden içeri girerek duşakabini odun parçalarıyla doldurdu.

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Sakarya Karasu’da 2 yıldır boş duran evin penceresinden giren kargalar banyoyu odun parçalarıyla doldurdu

Kabakoz Mahallesi'nde 2 yıl önce işi nedeniyle şehir dışına taşınan oğlunun evine, kargaların banyonun havalandırma penceresinden girip çıktığını gören anne Tükeziban Aydın, oülundan anahtarı göndermesini istedi.

Sakarya Karasu’da 2 yıldır boş duran evin penceresinden giren kargalar banyoyu odun parçalarıyla doldurdu

Anahtar gelince eve giren Tükeziban Aydın, kargaların banyodaki duşakabini odun parçalarıyla doldurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Sakarya Karasu’da 2 yıldır boş duran evin penceresinden giren kargalar banyoyu odun parçalarıyla doldurdu

Tükeziban Aydın, gazetecilere, "Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşakabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm.

Sakarya Karasu’da 2 yıldır boş duran evin penceresinden giren kargalar banyoyu odun parçalarıyla doldurdu

Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

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