PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

İstanbul'da sahte içki kullanımına bağlı zehirlenmelerin sayısı giderek artıyor. Son 72 saatte sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 30'a ulaşırken 31'i yoğun bakımda olmak üzere 49 kişi hastanede tedavi altına alındı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında "Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?" gibi sorular merak edilip araştırılmaya başlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:41
Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Metil alkol ucuz ve kolayca elde edilebilmesi nedeniyle yasa dışı yollarla üretilen içkilerde yaygın olarak kullanılan bir madde olarak biliniyor. Uçucu ve karakteristik alkol kokusuna sahip olan metil alkol özellikle sahte içkilerde temel bileşen olarak kullanılıyor.

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

SAHTE ALKOL BELİRTİLERİ NELER?

AA'da yer alan habere göre, metil alkol alındıktan yaklaşık bir saat sonra kanda zirve seviyesine ulaşarak hafif bir sarhoşluğa yol açabiliyor ancak ilk başta belirgin bir zehirlenme belirtisi göstermiyor.

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Asıl tehlike, metil alkolün vücutta formik asit adı verilen toksik bir maddeye dönüşmesiyle başlıyor. Bu dönüşüm zehirlenme belirtilerinin 12 ila 24 saat gibi bir gecikmeyle ortaya çıkmasına neden oluyor.

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Zehirlenme Belirtilerine Dikkat

Metil alkol zehirlenmesinin başlangıcında bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir.

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Ancak bu belirtiler ilerledikçe görme kaybı, bilinç kaybı, böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen ciddi tablolar gelişebilir.

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Uzmanlar güvenilir olmayan kaynaklardan temin edilen içkiler sonrası bu belirtiler gözlemlenirse, derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Alınması Gereken Önlemler

Alkol kullanımından tamamen kaçınılması en etkili çözüm olarak görülürken şüpheli, markasız veya açık şekilde satılan içkilerden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor.

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metil alkol zehirlenmesine karşı bandrollü ürünlerde de sahteciliğe dikkat edilmeli

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

Olay

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.