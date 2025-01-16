Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Metil alkol ucuz ve kolayca elde edilebilmesi nedeniyle yasa dışı yollarla üretilen içkilerde yaygın olarak kullanılan bir madde olarak biliniyor. Uçucu ve karakteristik alkol kokusuna sahip olan metil alkol özellikle sahte içkilerde temel bileşen olarak kullanılıyor.

SAHTE ALKOL BELİRTİLERİ NELER? AA'da yer alan habere göre, metil alkol alındıktan yaklaşık bir saat sonra kanda zirve seviyesine ulaşarak hafif bir sarhoşluğa yol açabiliyor ancak ilk başta belirgin bir zehirlenme belirtisi göstermiyor.

Asıl tehlike, metil alkolün vücutta formik asit adı verilen toksik bir maddeye dönüşmesiyle başlıyor. Bu dönüşüm zehirlenme belirtilerinin 12 ila 24 saat gibi bir gecikmeyle ortaya çıkmasına neden oluyor.

Zehirlenme Belirtilerine Dikkat Metil alkol zehirlenmesinin başlangıcında bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir.