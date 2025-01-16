Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler, yan etkisi ne zaman başlar? Sahte içki ölüme nasıl yol açıyor?

Metil alkol ucuz ve kolayca elde edilebilmesi nedeniyle yasa dışı yollarla üretilen içkilerde yaygın olarak kullanılan bir madde olarak biliniyor. Uçucu ve karakteristik alkol kokusuna sahip olan metil alkol özellikle sahte içkilerde temel bileşen olarak kullanılıyor.
SAHTE ALKOL BELİRTİLERİ NELER?
AA'da yer alan habere göre, metil alkol alındıktan yaklaşık bir saat sonra kanda zirve seviyesine ulaşarak hafif bir sarhoşluğa yol açabiliyor ancak ilk başta belirgin bir zehirlenme belirtisi göstermiyor.
Asıl tehlike, metil alkolün vücutta formik asit adı verilen toksik bir maddeye dönüşmesiyle başlıyor. Bu dönüşüm zehirlenme belirtilerinin 12 ila 24 saat gibi bir gecikmeyle ortaya çıkmasına neden oluyor.
Zehirlenme Belirtilerine Dikkat
Metil alkol zehirlenmesinin başlangıcında bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir.
Ancak bu belirtiler ilerledikçe görme kaybı, bilinç kaybı, böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilen ciddi tablolar gelişebilir.
Uzmanlar güvenilir olmayan kaynaklardan temin edilen içkiler sonrası bu belirtiler gözlemlenirse, derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.
Alınması Gereken Önlemler
Alkol kullanımından tamamen kaçınılması en etkili çözüm olarak görülürken şüpheli, markasız veya açık şekilde satılan içkilerden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor.
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metil alkol zehirlenmesine karşı bandrollü ürünlerde de sahteciliğe dikkat edilmeli
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
Olay
Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.