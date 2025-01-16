Ceren Yılmaz’dan Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok iddia! “Beni evimden aldırlar” Yunus Özdiken’den yanıt geldi

Sosyal medyada 'sihirbazbayan' adıyla tanınan fenomen Ceren Yılmaz, son olarak 'Çöp Adam' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yılmaz ikili için söyledikleriyle gündem oldu.
'24 yaşında kendi başıma bir şey yapmak istiyorum' diyerek sözlerine başlayan Ceren Yılmaz, işlerinin engellediğini söyledi.
Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken'le iş yaptığı dönemlerde yaşadığı sorunlardan bahseden genç fenomen "Beni evimden aldırdılar" diyerek ünlü çiftin kendisine açtıkları davaya ilişkin savcılık dilekçesini de takipçileriyle paylaştı.
Genç fenomen peş peşe yaptığı açıklamaların ardından da Sangu'ya Instagram üzerinden attığı ve ünlü oyuncunun bunu aleyhinde delil olarak kullandığını mesajları da yayınladı.
Yılmaz, Sangu'ya attığı mesajlarda ise şu ifadeleri kullandı: "İspanya, İtalya, Pisa Roma Hollanda Güneydogu turumun tamamı olmak üzere 4 senelik bütün emeğim var. Ben yunus beyi tanımam etmem. Sizin eşiniz olduğunu söylediği için sizi referans aldık ve güvendik. 15 bölüm kadar program çektik 1 lira bile ödeme almadık.
Ben artık bölümlerde de değilim ama görüntülerimi göndermezse olayın rengi üzülerek söylüyorum değişecek Piyasada sizi kullanarak sizin adınızla işler yapıyor ve güven sağlıyor. Benim gibi birçok insan mağdur durumda. Işığınız çok parlak lütfen gölge düşürülmesine müsaade etmeyin.
O adamın kötü enerjisinden de tez vakit arının. Egosu ve kibiri yüzünden birçok ihtimali kaybettiği gibi çevresine de başarısızlığıyla kaybettiriyor. Umarım demek istediğimi anlıyorsunuzdur.
Bu hafta görüntülerim gelmediği takdirde tüm durumu anlattığım bir video yayınlayacağım. Kendi kariyerim için de tatsız bir olay ama başka seçeneğim yok lütfen görüntülerimi göndermesini sağlayın. Bahsi geçen tehdit, şantaj ve hakaret mesajı. Hiç mi utanmadınız şunu savcının önüne çıkartırken?"
Fenomen Yılmaz bu paylaştığı mesaj görselinin üzerine ise "Bunun sevgilisi o Yunus aynı zamanda Serenay Sarıkaya ya da kafayı takmış durumda ama gücü yetmediği için uğraşamıyor. Zehir kusuyorlar hepsi" notunu yazdı.
Sangu'nun sevgilisi Özdiken, geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili sessizliğini ilk kez bozdu.
İşte Yunus Özdiken'in açıklaması:
"Bilgisizlikle dolu bir video. Elçin Sangu değil öncelikle. Polis çağırıyorsa gideceksin. Hangi cahilliği yazayım buraya. Bu şekilde ünlü olmaya çalışan insanlara dikkat edin. İşine gelince akıllı ama datasını kopyalamamış. Söyledikleri size hiç mantıklı geliyor mu?"