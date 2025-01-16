Ceren Yılmaz’dan Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok iddia! “Beni evimden aldırlar” Yunus Özdiken’den yanıt geldi

Ben artık bölümlerde de değilim ama görüntülerimi göndermezse olayın rengi üzülerek söylüyorum değişecek Piyasada sizi kullanarak sizin adınızla işler yapıyor ve güven sağlıyor. Benim gibi birçok insan mağdur durumda. Işığınız çok parlak lütfen gölge düşürülmesine müsaade etmeyin.

O adamın kötü enerjisinden de tez vakit arının. Egosu ve kibiri yüzünden birçok ihtimali kaybettiği gibi çevresine de başarısızlığıyla kaybettiriyor. Umarım demek istediğimi anlıyorsunuzdur.

Bu hafta görüntülerim gelmediği takdirde tüm durumu anlattığım bir video yayınlayacağım. Kendi kariyerim için de tatsız bir olay ama başka seçeneğim yok lütfen görüntülerimi göndermesini sağlayın. Bahsi geçen tehdit, şantaj ve hakaret mesajı. Hiç mi utanmadınız şunu savcının önüne çıkartırken?"

Fenomen Yılmaz bu paylaştığı mesaj görselinin üzerine ise "Bunun sevgilisi o Yunus aynı zamanda Serenay Sarıkaya ya da kafayı takmış durumda ama gücü yetmediği için uğraşamıyor. Zehir kusuyorlar hepsi" notunu yazdı.