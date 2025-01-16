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İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un “Anasının kızı” dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Nebahat karakteriyle büyük beğeni toplayan Simge Selçuk'un son adresi İnci Tanelerim dizisi oldu. Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizide Candan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada kızıyla yaptığı paylaşımları görenler ise hayran kaldı. Selçuk'un bir paylaşımında "Anasının kızı" dediği Ece, kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 14:14 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 14:14
İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizide Candan karakterini canlandıran Simge Selçuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk Kimdir?

Simge Selçuk, 1975 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde tamamladı.

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşadı. Göç Zamanı, Güzel Köylü, Mazi Kalbimde Yaradır, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi dizilerinde rol aldı.

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Nebahat karakteriyle büyük beğeni toplayan Simge Selçuk'un son adresi İnci Tanelerim dizisi oldu.

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken oyuncunun kızıyla yayınladığı pozlar büyük ilgi gördü.

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Kızı Ece ile birbirinden renkli kareler yayınlayan Selçuk'un bir paylaşımına düştüğü "Anasının kızı, sahnede olmaya, alkışa bayılıyor, tutabilene aşk olsun" şeklindeki not ise dikkat çekti.

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Selçuk'un güzeller güzeli kızı kendine hayran bırakırken kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

İşte Simge Selçuk'un kızıyla yaptığı bazı paylaşımlar...

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı

İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un Anasının kızı dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Simge Selçuk ve kızı