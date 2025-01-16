İnci Taneleri’nin Candan’ı Simge Selçuk’un “Anasının kızı” dediği güzeller güzeli kızına bakın! Ece’yi gören hayran kaldı

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizide Candan karakterini canlandıran Simge Selçuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Simge Selçuk Kimdir?
Simge Selçuk, 1975 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşadı. Göç Zamanı, Güzel Köylü, Mazi Kalbimde Yaradır, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi dizilerinde rol aldı.
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Nebahat karakteriyle büyük beğeni toplayan Simge Selçuk'un son adresi İnci Tanelerim dizisi oldu.
Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken oyuncunun kızıyla yayınladığı pozlar büyük ilgi gördü.
Kızı Ece ile birbirinden renkli kareler yayınlayan Selçuk'un bir paylaşımına düştüğü "Anasının kızı, sahnede olmaya, alkışa bayılıyor, tutabilene aşk olsun" şeklindeki not ise dikkat çekti.
Selçuk'un güzeller güzeli kızı kendine hayran bırakırken kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İşte Simge Selçuk'un kızıyla yaptığı bazı paylaşımlar...
Simge Selçuk ve kızı
Simge Selçuk ve kızı