A101'de göz alıcı fırsatlarla %57'ye varan indirim! A101 5 Haziran aktüel kataloğunda muhteşem ürün skalası!
A101 5 Haziran aktüel kataloğunda yer alan onlarca indirimli ürünün satışına bugün başlandı. A101'de bu hafta sonu Algida Magnum Mini Çeşitleri, Yöremce Mısır, Mutlukovan Yayla Ova Çiçek Balı, Yurt Konserve Kuru Fasulye, Keyfe Damla Sakızlı Türk Kahvesi, Ülker Mini All Star İkramlık, Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis, Dr.Oetker Şekerli Vanilin, Akmina Sade Maden Suyu, Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir, Algida Carte d'Or Classic ürünleri var. Ayrıca yüzde 57'ye ulaşan indirim fırsatıyla 10 TL ve üzeri alışverişlerde 36'lı Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Hepsi 1 Arada ve Oreo Bisküvi Kremalı Kakaolu 2 ürün bulunuyor.
A101'de göz alıcı fırsatlarla %57'ye varan indirim! A101 5 Haziran aktüel kataloğunda muhteşem ürün skalası! A101'de bu hafta sonu pek çok ürün indirimli olarak raflara geldi. Her hafta perşembe ve cumartesi günleri onlarca ürünü çeşitli fırsatlarla satışa sunan marketin şubelerinde bu hafta Keyfe Damla Sakızlı Türk Kahvesi, Mutlukovan Yayla Ova Çiçek Balı, Akmina Sade Maden Suyu, Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis ürünleri yer alırken 10 TL ve üzeri alışverişlerde 2 fırsatlı ürün var.