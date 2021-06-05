A101'de göz alıcı fırsatlarla %57'ye varan indirim! A101 5 Haziran aktüel kataloğunda muhteşem ürün skalası! A101'de bu hafta sonu pek çok ürün indirimli olarak raflara geldi. Her hafta perşembe ve cumartesi günleri onlarca ürünü çeşitli fırsatlarla satışa sunan marketin şubelerinde bu hafta Keyfe Damla Sakızlı Türk Kahvesi, Mutlukovan Yayla Ova Çiçek Balı, Akmina Sade Maden Suyu, Pınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis ürünleri yer alırken 10 TL ve üzeri alışverişlerde 2 fırsatlı ürün var.