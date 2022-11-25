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Sahilde yürürken karşılarına çıktı neye uğradıklarını şaşırdılar 'bu el bir uzaylı eli!' Dünyayı ziyaret ettiler mi eğer doğruysa...

Kısa bir süre önce 'Uzaylılar geldiğinde ne yapacağız?' araştırmasının günler sonra ortaya çıkan bu el tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Yer Brezilya... Brezilya'da bir çift sahilde yürüyüş yaptıkları sırada karşılarına çıkan bu el sonrası kısa bir panik yaşadılar. Sonrasında bu olay, elin dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair söylentilere yol açtı. İşte haberin detayları.

25.11.2022 17:04 - Son Güncelleme: 25.11.2022 17:04
Sahilde yürürken karşılarına çıktı neye uğradıklarını şaşırdılar ’bu el bir uzaylı eli!’ Dünyayı ziyaret ettiler mi eğer doğruysa...

Brezilya'da ortaya çıkan bu el sonrası tüm dünya şaşkına döndü. İşte haberin tüm detayları...

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Sahilde yürürken karşılarına çıktı neye uğradıklarını şaşırdılar ’bu el bir uzaylı eli!’ Dünyayı ziyaret ettiler mi eğer doğruysa...

Brezilya'da bir kumsalda karaya vuran bir iskelet el kuma gömülü halde bölgede dolaşan bir çift tarafından bulundu.

Sahilde yürürken karşılarına çıktı neye uğradıklarını şaşırdılar ’bu el bir uzaylı eli!’ Dünyayı ziyaret ettiler mi eğer doğruysa...

UZAYLI ELİNE BENZETİLDİ

Söz konusu el, halk arasında dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair iddialar nedeniyle korkuya neden oldu.

Sahilde yürürken karşılarına çıktı neye uğradıklarını şaşırdılar ’bu el bir uzaylı eli!’ Dünyayı ziyaret ettiler mi eğer doğruysa...

50 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAYAN BİR DENİZ CANLISINA AİT

Tuhaf bir şekilde uzun olan el iskeletini bulan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza yetkililere haber verdi.

Sahilde yürürken karşılarına çıktı neye uğradıklarını şaşırdılar ’bu el bir uzaylı eli!’ Dünyayı ziyaret ettiler mi eğer doğruysa...

Elin görüntülerini inceleyen deniz biyoloğu Eric Comin, iskeletin balinalar ve yunuslara içeren aynı atadan gelen ve suda yaşayan memeli türlerine denilen cetacean sınıfından bir canlıya ait olduğunu söyledi.

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