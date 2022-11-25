Sahilde yürürken karşılarına çıktı neye uğradıklarını şaşırdılar 'bu el bir uzaylı eli!' Dünyayı ziyaret ettiler mi eğer doğruysa...
Kısa bir süre önce 'Uzaylılar geldiğinde ne yapacağız?' araştırmasının günler sonra ortaya çıkan bu el tüm dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Yer Brezilya... Brezilya'da bir çift sahilde yürüyüş yaptıkları sırada karşılarına çıkan bu el sonrası kısa bir panik yaşadılar. Sonrasında bu olay, elin dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair söylentilere yol açtı. İşte haberin detayları.
25.11.2022 17:04 - Son Güncelleme: 25.11.2022 17:04
Brezilya'da bir kumsalda karaya vuran bir iskelet el kuma gömülü halde bölgede dolaşan bir çift tarafından bulundu.