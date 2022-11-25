Onur Şener cinayetinde karanlık noktalar böyle aydınlatıldı! Parça parça bir araya getirildi parmak izi tespit edildi
Ankara'da 2 Ekim'de "istek şarkı" nedeniyle işlenen vahşi cinayette kullanılan cam bardağının kırık parçaları, uzman işçilikle bir araya getirildi. Ortaya çıkan bütün cam bardakta parmak izi bulunan iki sanığın da cinayette yer aldığı tespit edildi. İncelemenin ardından savcı Onur Şener cinayetinde 5 sanığın birlikte hareket ettiğine karar verdi.
Ankara'da istek parça tartışması nedeniyle çıkan kavgada boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener cinayetinin detayları, parçaları bir araya getirilen bardak sayesinde çözüldü.
Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim'de cinayet ihbarından sonra çalışma başlatan ekipler, kavganın çıktığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını fark etti.
Sanıklardan İlker K'nin elindeki bardağı, Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansırken polis, cinayetin karanlık noktalarını aydınlatmak için yeni deliller aradı. Cinayetin gerçekleştiği alanın, diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu.
Uzman polislerce toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.
Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi.
Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu belirlendi.
Birleştirilen parçalardan ortaya çıkarılan iki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih S'nin parmak izleri ile maktul Şener'in DNA'sı bulundu.
Beyanında Şener'in baş ve boyun bölgesine vurduğunu kabul eden sanıklardan İlker K'nin kullandığı bardak ise darbenin etkisiyle küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı.
BAŞIN SAĞ TARAFTAKİ KESİK BİR ARAYA GETİRİLEN BARDAKTAN
Bu tespitin ardından Savcı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianamede, İlker K. ile Onur Şener arasındaki kavgaya müdahil olmadıklarını iddia eden sanıklar Ali G, Semih S, Gözde G. ve Jale E'nin müşterek hareket ettiklerine dikkat çekildi.