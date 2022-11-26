Fatih Terim'in acı günü! Annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı
Fatih Terim'in acı günü... Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğa uğurlandı. Nuriye Terim'in cenaze törenine spor ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.
Bir süredir sağlık sorunları bulunan ve tedavisi evde devam eden, teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, dün hayatını kaybetti.
Acı haberi alan Fatih Terim ve ailesi, Adana'ya geldi. Terim'in cenazesi, evinin yakınındaki özel hastanenin morguna kaldırıldı. Bu sabah işlemlerin ardından Fatih Terim, annesinin cenazesini hastaneden teslim aldı.
FULYA TERİM ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Galatasaray ve A milli futbol takımı eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim (91), adana'da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine spor ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.
ÇOK SAYIDA TANINAN İSİM KATILDI
Burada düzenlenen törene Terim ve ailesinin yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Turan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Acun Ilıcalı, spor ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Terim'in taziyeleri kabul etmesinin ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı, cenaze namazını kıldırdı.
Daha sonra Nuriye Terim'in cenazesi, 2019 yılında hayatını kaybeden eşi Talat Terim'in de bulunduğu aile mezarlığında toprağa verildi.