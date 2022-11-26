Fatih Terim’in acı günü! Annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

FULYA TERİM ADANA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Galatasaray ve A milli futbol takımı eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim (91), adana'da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine spor ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.