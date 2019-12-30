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Sağlıklı yaşam için uzmanından 10 altın kural! İşte 2020'nin gözde diyeti

Sağlıklı yaşam için kalp uzmanından 10 altın öğüt geldi. Katı diyetler yerini nasıl diyetlere bırakacak? 2020'nin gözde diyetleri neler? Strese karşı ne gibi yöntemler rağbet görecek? Egzersizler nasıl yapılacak? Teknolojinin sağlığımıza katkısı ne düzeyde olacak? Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. Alacağınız basit önlemler ve değişikliklerle yeni yılda sağlığınız için ne kadar kararlı olduğunuz gösterme zamanı. Kararlılıkla yola çıkın, doğru besin, egzersiz ve alışkanları seçin... 2020'de daha kaliteli ve sağlıklı olun. İşte sizin için 10 yeni yıl hedefi...

30.12.2019 17:02 - Son Güncelleme: 30.12.2019 17:13
Sağlıklı yaşam için uzmanından 10 altın kural! Yeni yılda yeni bir sen olmaya hazır mısın?

2020'ye sağlıklı girmek isteyenler buraya! Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. Yeni yılı sağlık içinde geçirmenizi sağlayacak ve 2020'ye damga vuracak sağlık trendleri ile sağlıklı, mutlu ve fit olmanın yöntemlerine ilişkin bir çok sorunun yanıtını bulmaya hazır mısınız?

Sağlıklı yaşam için uzmanından 10 altın kural! Yeni yılda yeni bir sen olmaya hazır mısın?

Katı diyetler yerini nasıl diyetlere bırakacak? 2020'nin gözde diyetleri neler? Strese karşı ne gibi yöntemler rağbet görecek? Egzersizler nasıl yapılacak? Teknolojinin sağlığımıza katkısı ne düzeyde olacak?

Sağlıklı yaşam için uzmanından 10 altın kural! Yeni yılda yeni bir sen olmaya hazır mısın?

Bu yılın sağlıkta öne çıkan yiyecekleri neler? Mağara Adamı dönemine dönüşle sağlığınızı nasıl koruyacaksınız? Tüm bu soruların yanıtlarını kalp cerrahı Halit Yerebakan SABAH okurları için yazdı...

Sağlıklı yaşam için uzmanından 10 altın kural! Yeni yılda yeni bir sen olmaya hazır mısın?

Alacağınız basit önlemler ve değişikliklerle yeni yılda sağlığınız için ne kadar kararlı olduğunuz gösterme zamanı. Kararlılıkla yola çıkın, doğru besin, egzersiz ve alışkanları seçin... 2020'de daha kaliteli ve sağlıklı olun... İşte sizin için hazırladığım 10 yeni yıl hedefi...

Sağlıklı yaşam için uzmanından 10 altın kural! Yeni yılda yeni bir sen olmaya hazır mısın?

KİLO VERME HEDEFİNİZ KÜÇÜK SONUÇ BÜYÜK OLSUN:

Sadece 4 -5 kilo vermek sevdiğiniz kıyafetler içinde daha iyi görünmenizi sağlamaktan daha fazlasını yapar. Harika hissettirmenin yanı sıra yüksek tansiyonun düşmesine, felç riskinizin azalmasına, bunamayla savaşmaya, rahim ve meme kanseri riskinizin azalmasına ve kolesterolünüzün yüzde 10'a kadar düşmesine yardımcı olur.

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