Sağlıklı yaşam için uzmanından 10 altın kural! İşte 2020'nin gözde diyeti
Sağlıklı yaşam için kalp uzmanından 10 altın öğüt geldi. Katı diyetler yerini nasıl diyetlere bırakacak? 2020'nin gözde diyetleri neler? Strese karşı ne gibi yöntemler rağbet görecek? Egzersizler nasıl yapılacak? Teknolojinin sağlığımıza katkısı ne düzeyde olacak? Yeni yıl, yeni umutlar, yeni başlangıçlar demek. Alacağınız basit önlemler ve değişikliklerle yeni yılda sağlığınız için ne kadar kararlı olduğunuz gösterme zamanı. Kararlılıkla yola çıkın, doğru besin, egzersiz ve alışkanları seçin... 2020'de daha kaliteli ve sağlıklı olun. İşte sizin için 10 yeni yıl hedefi...
30.12.2019 17:02
- Son Güncelleme: 30.12.2019 17:13
KİLO VERME HEDEFİNİZ KÜÇÜK SONUÇ BÜYÜK OLSUN:
Sadece 4 -5 kilo vermek sevdiğiniz kıyafetler içinde daha iyi görünmenizi sağlamaktan daha fazlasını yapar. Harika hissettirmenin yanı sıra yüksek tansiyonun düşmesine, felç riskinizin azalmasına, bunamayla savaşmaya, rahim ve meme kanseri riskinizin azalmasına ve kolesterolünüzün yüzde 10'a kadar düşmesine yardımcı olur.
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