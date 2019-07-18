Sağlıklı kilo vermenin formülü nedir? İşte uzmanından sağlıklı kilo vermenin 8 sırrı!

Her gün düzenli egzersiz yapın

Fiziksel olarak aktif olmak sağlıklı bir yaşama adım atmanın ilk basamağını oluşturduğu için, günde en az 30 dakika yürüyüş yapmak hem genel sağlık, hem de formda kalmak için önem taşıyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve hedeflediğiniz kiloya ulaşmak için yüzde 30 fiziksel aktivite, yüzde 70 diyet uygulamanız gerekiyor. "Spor yapmaya zamanım yok" diyorsanız; arabanızı gitmek istediğiniz yerin uzağına park edip yürüyeceğiniz mesafeyi artırabilir, otobüsten 1-2 durak önce inebilir, asansör yerine merdivenleri tercih edebilirsiniz. Tüm bunlar gün içinde daha hareketli olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, egzersiz yapmadan 20-30 dakika önce tüketeceğiniz 1 fincan kahve hem enerjinizi artıracak, hem de yağ yakımını destekleyecektir.