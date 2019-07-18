Sağlıklı kilo vermenin formülü nedir? İşte uzmanından sağlıklı kilo vermenin 8 sırrı!
Yaz ayları gelince herkes fazla kilolardan kurtulmanın yollarını arıyor. Bunun için kısa sürede sonuç alabilmek uğruna, yaratabileceği olumsuz sonuçlara rağmen hızlı diyetlere başvuruluyor. Ancak, hızla kilo verdiren ve başlangıçta verilen kilolarla mutluluk sağlayan şok diyetler, zamanla kilo vermenin durmasıyla birlikte umutsuzluk ve aşırı yemek yeme isteği doğurabiliyor. Hızlı diyetler sonrasında verilen kiloların çok daha hızlı bir şekilde geri alındığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanları şok diyetler yerine, kişiye en uygun beslenme programı için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki, sağlıklı kilo vermenin formülü nedir? İşte uzmanından sağlıklı kilo vermeye yardımcı olacak 8 öneri!
Sağlıklı kilo vermenin formülü nedir? Yaz ayları gelince herkes fazla kilolardan kurtulmanın yollarını arıyor. Bunun için kısa sürede sonuç alabilmek uğruna, yaratabileceği olumsuz sonuçlara rağmen hızlı diyetlere başvuruluyor. Ancak, hızla kilo verdiren ve başlangıçta verilen kilolarla mutluluk sağlayan şok diyetler, zamanla kilo vermenin durmasıyla birlikte umutsuzluk ve aşırı yemek yeme isteği doğurabiliyor. Hızlı diyetler sonrasında verilen kiloların çok daha hızlı bir şekilde geri alındığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanları şok diyetler yerine, kişiye en uygun beslenme programı için mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte uzmanından sağlıklı kilo vermeye yardımcı olacak 8 öneri!
Su tüketimini artırın
Vücudumuzun olmazsa olmazı su, metabolik fonksiyonlarımızın düzenli çalışması için hayati önem taşıyor. Ayrıca, metabolizmanın çalışma hızını arttırarak kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Her ne kadar, günlük su tüketimi kişiye göre farklılık gösterse de ortalama olarak kg. ağırlığı başına 30 ml. kadar su tüketmeniz gerekiyor. En sık yapılan hatalardan biri de su ihtiyacını çay, kahve, meşrubatlarla gidermeye çalışmak oluyor. Su ihtiyacını karşılamayan bu içecekler yerine limon, taze nane yaprağı, tarçın veya taze meyveler ekleyerek suyu renklendirip lezzetlendirebilirsiniz.
Öğün atlamayın
Yeterli ve dengeli beslenmek, metabolizmayı canlı tutmak ve yağ yakımını hızlandırmak için öğün atlamamanız gerekiyor. Ayrıca, ara öğünlerle desteklenmeyen bir beslenme programı sonrasında metabolizma hızı düşüyor ve aşırı acıkmaya bağlı bir sonraki öğünde fazla besin tüketiliyor. Sonuçta kilo vermek güçleşiyor. Kas dokusunu da koruyarak bir sonraki öğüne kadar tok kalmanıza yardımcı olacak ara öğünlerde hazır ve paketlenmiş kalorili ürünler yerine taze mevsim meyveleri ve kuruyemişleri tüketebilirsiniz. Pratik olarak hazırlayabileceğiniz, 1 porsiyon meyve + 2 adet ceviz, 1 bardak süt ile hazırlanmış kahve, 1 fincan Türk kahvesi + 2 kuru kayısı + 5 bademden oluşan sağlıklı ara öğünleri tercih edebilirsiniz.
Karbonhidrattan tamamen vazgeçmeyin
Diyet yapanların en büyük şikayeti açlığa karşı dirençli duramamak olduğu için çare kısa zamanda hızlı kilo verdiren şok diyetlerde aranıyor. Öncelikle de temel enerji kaynağı olan karbonhidratlardan uzak duruluyor. Ancak, gün içinde yeterli miktarda karbonhidrat alınmadığında, beyin için gerekli enerji kaslar tarafından karşılandığı için zamanla kas kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle diyet yaparken de öğünlerinizde doğru karbonhidratlara yer vermeniz önem taşıyor. Kan şekerini hızlı yükselten basit şekerler yerine lif içeriği yüksek, sağlık açısından daha faydalı olan kompleks karbonhidratları seçmelisiniz. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pirinç yerine bulgur, kinoa veya karabuğday yararlı tercihler arasında yer alıyor.
Her gün düzenli egzersiz yapın
Fiziksel olarak aktif olmak sağlıklı bir yaşama adım atmanın ilk basamağını oluşturduğu için, günde en az 30 dakika yürüyüş yapmak hem genel sağlık, hem de formda kalmak için önem taşıyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve hedeflediğiniz kiloya ulaşmak için yüzde 30 fiziksel aktivite, yüzde 70 diyet uygulamanız gerekiyor. "Spor yapmaya zamanım yok" diyorsanız; arabanızı gitmek istediğiniz yerin uzağına park edip yürüyeceğiniz mesafeyi artırabilir, otobüsten 1-2 durak önce inebilir, asansör yerine merdivenleri tercih edebilirsiniz. Tüm bunlar gün içinde daha hareketli olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, egzersiz yapmadan 20-30 dakika önce tüketeceğiniz 1 fincan kahve hem enerjinizi artıracak, hem de yağ yakımını destekleyecektir.