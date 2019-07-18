Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!

Hepimiz öyle ya da böyle restoranlarda yemek yiyoruz. Ancak yemeklerin ya da içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Hem sağlık hem de lezzet açısından restoranlarda uzak durulması gereken bazı yemekler var. Restoran çalışanları o yiyecekleri itiraf etti. Kendilerinin de o yiyecekleri tüketmekten kaçındığını söyleyen çalışanlarının ve aşçılar, bakın restoranda uzak durulması gereken yiyecekleri nasıl sıraladı...

18.07.2019 17:46 - Son Güncelleme: 18.07.2019 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





