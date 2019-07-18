GaleriYaşam

Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!

Hepimiz öyle ya da böyle restoranlarda yemek yiyoruz. Ancak yemeklerin ya da içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Hem sağlık hem de lezzet açısından restoranlarda uzak durulması gereken bazı yemekler var. Restoran çalışanları o yiyecekleri itiraf etti. Kendilerinin de o yiyecekleri tüketmekten kaçındığını söyleyen çalışanlarının ve aşçılar, bakın restoranda uzak durulması gereken yiyecekleri nasıl sıraladı...

18.07.2019 17:46 - Son Güncelleme: 18.07.2019 17:52
Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!

Hepimiz öyle ya da böyle restoranlarda yemek yiyoruz. Ancak yemeklerin ya da içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Hem sağlık hem de lezzet açısından restoranlarda uzak durulması gereken bazı yemekler var. Restoran çalışanları o yiyecekleri itiraf etti. Kendilerinin de o yiyecekleri tüketmekten kaçındığını söyleyen çalışanlarının ve aşçılar, bakın restoranda uzak durulması gereken yiyecekleri nasıl sıraladı...

Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!

GÖBEK MARUL

Marullar çoğunlukla iyi yıkanmıyor ve mikroplar yeşilliklerin kat yerlerinde ve köşelerinde saklanıyor. İyi yıkanmış oldukları zaman da çok yumuşamış ve kıvamlarını kaybetmiş oluyorlar. Hele bir de mayonezli bir salata sosu üzerine eklendiğinde sonuç felaket.

Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!

ÇOK SATANLAR

Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.

Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!

MUSLUK SUYU VE BUZ

Restoranlarda buzlar genellikle musluk suyuyla yapılır ve bu su arıtılmış değilse birçok bakteriyi taşıma ihtimali vardır. İçeceklerinize buz koydurmanız pek tavsiye edilmez.

Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!

SOS KASELERİ

Yemeğin yanında minik kaselerin içinde soslar gelir. Bu sos kaseleri her müşteri için farklı olmayabilir. Bunun yerine boş tabakta kalan kasenin içindeki mayonezin üzerine yeni mayonez ilave edilir ve kase yeniden servise gönderilir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sağlıklı kilo vermenin formülü nedir? İşte uzmanından sağlıklı kilo vermenin 8 sırrı!
Sağlıklı kilo vermenin formülü nedir? İşte uzmanından sağlıklı kilo vermenin 8 sırrı!