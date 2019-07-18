Restoran çalışanlarından şok itiraf: Bir restorana gittiğinizde bu yiyeceklerden uzak durun!
Hepimiz öyle ya da böyle restoranlarda yemek yiyoruz. Ancak yemeklerin ya da içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Hem sağlık hem de lezzet açısından restoranlarda uzak durulması gereken bazı yemekler var. Restoran çalışanları o yiyecekleri itiraf etti. Kendilerinin de o yiyecekleri tüketmekten kaçındığını söyleyen çalışanlarının ve aşçılar, bakın restoranda uzak durulması gereken yiyecekleri nasıl sıraladı...
Hepimiz öyle ya da böyle restoranlarda yemek yiyoruz. Ancak yemeklerin ya da içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Hem sağlık hem de lezzet açısından restoranlarda uzak durulması gereken bazı yemekler var. Restoran çalışanları o yiyecekleri itiraf etti. Kendilerinin de o yiyecekleri tüketmekten kaçındığını söyleyen çalışanlarının ve aşçılar, bakın restoranda uzak durulması gereken yiyecekleri nasıl sıraladı...
ÇOK SATANLAR
Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.