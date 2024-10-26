Erzincan’da feci kaza! Sağ kurtulan olmadı! Otomobil alevlere teslim oldu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, sürücüler Hanifi A. ve Ahmet K.Y. ile birlikte araçlardaki Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.