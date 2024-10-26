PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Erzincan'da feci kaza! Sağ kurtulan olmadı! Otomobil alevlere teslim oldu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 14:06 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 14:18
Erzincan’da feci kaza! Sağ kurtulan olmadı! Otomobil alevlere teslim oldu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Erzincan’da feci kaza! Sağ kurtulan olmadı! Otomobil alevlere teslim oldu

Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

Erzincan’da feci kaza! Sağ kurtulan olmadı! Otomobil alevlere teslim oldu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA