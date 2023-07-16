Sağlık Bakanlığı, AKOM, MGM peş peşe açıkladı! 55 il kırmızıya boyandı! KERBEROS ALARMI verildi! İstanbul, Ankara, Manisa, Çanakkale...

KERBEROS SICAKLARI GELİYOR

Avrupa Birliği Uzay Ajansı da (ESA) kritik bir uyarıda bulundu. ESA, Avrupa'nın güneyi ve Kuzey Afrika'da Kerberos sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Rekor kıracak sıcaklıkların 48 dereceye kadar çıkabileceğini belirten ESA, Türkiye'nin de söz konusu ülkeler arasında yer aldığını belirtti. ESA'dan yapılan açıklamada, "Güneyden gelen Kerberos (adını Dante'nin Inferno'daki canavardan almıştır) adlı bir antisiklon - yüksek basınç alanı - İtalya'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 40°C'nin üzerine çıkmasına neden olacak. Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor" denildi.