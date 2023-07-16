Sağlık Bakanlığı, AKOM, MGM peş peşe açıkladı! 55 il kırmızıya boyandı! KERBEROS ALARMI verildi! İstanbul, Ankara, Manisa, Çanakkale...
Afrika'dan gelen çöl sıcakları için peş peşe uyarı verildi. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak hava dalgasının ne kadar süreceği en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve tüm merak edilenler...
55 ile peş peşe kırmızı uyarı! Sağlık Bakanlığı, AKOM, MGM tarafından peş peşe açıklama geldi. Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgası için kırmızı alarm verildi. İstanbul, Ankara, Muğla, Manisa, Çanakkale başta olmak üzere birçok il tehlike altında bulunuyor. İşte konuyla ilgili gelen açıklamalar ve tüm merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SICAK HAVA UYARISI
Sağlık Bakanlığı tarafından, "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." uyarısı yapıldı.
KERBEROS SICAKLARI GELİYOR
Avrupa Birliği Uzay Ajansı da (ESA) kritik bir uyarıda bulundu. ESA, Avrupa'nın güneyi ve Kuzey Afrika'da Kerberos sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Rekor kıracak sıcaklıkların 48 dereceye kadar çıkabileceğini belirten ESA, Türkiye'nin de söz konusu ülkeler arasında yer aldığını belirtti. ESA'dan yapılan açıklamada, "Güneyden gelen Kerberos (adını Dante'nin Inferno'daki canavardan almıştır) adlı bir antisiklon - yüksek basınç alanı - İtalya'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 40°C'nin üzerine çıkmasına neden olacak. Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor" denildi.
50 DERECEYE ULAŞTI
Bakanlığın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada, "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin." ifadeleri yer aldı.
DÜNYANIN EN SICAK YILLARINDAN BİRİ
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.