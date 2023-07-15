Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı
Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı. İki kişi çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştıkları kişilere silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B, kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.
Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araçtaki alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi kurusıkı tabanca ve yarı otomatik av tüfeği ile şahıslara ateş açtı.
Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B, kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.
Olayın, plakası belli olmayan hafif ticari araçla olay yerine gelen alkollü şahısların uygunsuz hareketler sergilemesi sonucu meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Mahalle sakinlerinin uygunsuz hareketlere sözlü tepki göstermesiyle alkollü şahısların mahalleliye ateş açtığı, mahallelinin de ateşle karşılık verdiği saptanmıştır. Alkollü şahısların tespiti için çalışmalar devam ederken mahalle sakinlerinden silah kullanan kişilerin H.C. ve C.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.