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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı

Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı. İki kişi çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştıkları kişilere silahla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B, kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.

15.07.2023 16:07 - Son Güncelleme: 15.07.2023 16:15
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araçtaki alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı.

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Esenyurt’ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi kurusıkı tabanca ve yarı otomatik av tüfeği ile şahıslara ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince yapılan çalışmada, ateş açtıkları belirlenen şüpheliler H.C. ile C.B, kullandıkları silahlarla gözaltına aldı.

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Esenyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün Atatürk Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler H.C. ve C.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı

Olayın, plakası belli olmayan hafif ticari araçla olay yerine gelen alkollü şahısların uygunsuz hareketler sergilemesi sonucu meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Mahalle sakinlerinin uygunsuz hareketlere sözlü tepki göstermesiyle alkollü şahısların mahalleliye ateş açtığı, mahallelinin de ateşle karşılık verdiği saptanmıştır. Alkollü şahısların tespiti için çalışmalar devam ederken mahalle sakinlerinden silah kullanan kişilerin H.C. ve C.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı

Gözaltına alınan kişilerle birlikte olayda kullandıkları kurusıkı tabanca ile yarı otomatik av tüfeğinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında firari şahısların aramalarının devam ettiği kaydedildi.

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Sokak ortasında ateş açtılar... 2 gözaltı
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