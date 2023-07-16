METEOROLOJİ SON DAKİKA | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Temmuz 2023 hava durumu
Kavurucu sıcaklılar yurt genelinde vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü şu günlerde megakentte de hava sıcaklıkları tavan yapmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki bu kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın ise Genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.