METEOROLOJİ SON DAKİKA | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.