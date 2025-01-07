15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 15 yıl önce Elana Kuznetsova ile nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan ünlü çiftten kötü haber geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un Tan Sağtürk ve eşinin boşanma haberini kaleme aldığı o yazısı: "Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor!

Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi. Flört etmeye başladıklarını da nikah masasına oturacaklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova boşanmış.

Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş.