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15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 15 yıl önce Elana Kuznetsova ile nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan ünlü çiftten kötü haber geldi. Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri sona erdi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:52 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 13:52
15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 15 yıl önce Elana Kuznetsova ile nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan ünlü çiftten kötü haber geldi.

15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un Tan Sağtürk ve eşinin boşanma haberini kaleme aldığı o yazısı: "Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor!

15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi. Flört etmeye başladıklarını da nikah masasına oturacaklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova boşanmış.

15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş.

15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Duyunca çok şaşırdım ama neyse ki, iki çocuğu olan ünlü çift, kırıp dökmeden, medenice boşanmayı başarmış.

15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Hatta her konuda anlaşarak ve dost kalarak boşandıklarını öğrendiğim çift, çocuklarının huzur ve mutluluğu için de birbirlerine çok yakın evlerde yaşayacakmış.

15 yıllık evlilik 5 dakikada bitti! Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova boşandı!

Vallahi bravo; boşanırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftler örnek alsın"