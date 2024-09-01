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Sağanak ve dolu yağışı Ankara'yı yine felç etti! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara'da sağanak yağış yine hayatı felç etti. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 16:35 Güncelleme 01 Eylül 2024, 16:48
Sağanak ve dolu yağışı Ankara’yı yine felç etti! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı 1

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ile sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı.

Sağanak ve dolu yağışı Ankara’yı yine felç etti! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı 2

Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak ve dolu yağışı Ankara’yı yine felç etti! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı 3

Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.

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