Sağanak ve dolu yağışı Ankara'yı yine felç etti! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara'da sağanak yağış yine hayatı felç etti. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.
Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ile sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı.
Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.