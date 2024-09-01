Sağanak ve dolu yağışı Ankara'yı yine felç etti! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Ankara'da sağanak yağış yine hayatı felç etti. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.