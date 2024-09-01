Kanser hastası Ünal Emin Paktaş'a ne oldu? Hastane önüne park ettiği araç içerisinde ölü bulundu

Antalya'da kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Ünal Emin Paktaş, hastane önüne park ettiği araç içerisinde ölü bulundu. 30 Ağustos akşamı rahatsızlanarak özel hastanenin acil servisine gittiği ve serum takıldığı, tedavisinin ardından ise bir gün sonraki randevusu için park ettiği araç içerisinde istirahat ettiği öğrenildi.
Antalya'da kanser tedavisi gören bir kişi, tedavi için geldiği hastanenin önüne park ettiği araç içerisinde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Bir kişinin 48 JA 683 plakalı araç içerisinde kilitli kaldığı ve hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.