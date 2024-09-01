Kanser hastası Ünal Emin Paktaş'a ne oldu? Hastane önüne park ettiği araç içerisinde ölü bulundu

Antalya'da kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Ünal Emin Paktaş, hastane önüne park ettiği araç içerisinde ölü bulundu. 30 Ağustos akşamı rahatsızlanarak özel hastanenin acil servisine gittiği ve serum takıldığı, tedavisinin ardından ise bir gün sonraki randevusu için park ettiği araç içerisinde istirahat ettiği öğrenildi.