Okullarda zil 'uyum' için çaldı! Birinci sınıflar ve anaokulları eğitime başladı

2024-2025 yılı öğretim yılı bugün anasınıfı ve birinci sınıfların uyum haftasıyla başladı. Okullarına velileri ile birlikte giden öğrencilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken bazıları ise yeni arkadaşlarına hızlı alıştı.
Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için bugün çaldı.
Okullarına velileri ile birlikte giden öğrencilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken bazıları ise yeni arkadaşlarına hızlı alıştı.
Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek.