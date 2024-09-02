SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Okullarda zil 'uyum' için çaldı! Birinci sınıflar ve anaokulları eğitime başladı

2024-2025 yılı öğretim yılı bugün anasınıfı ve birinci sınıfların uyum haftasıyla başladı. Okullarına velileri ile birlikte giden öğrencilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken bazıları ise yeni arkadaşlarına hızlı alıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:38 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:38
Okullarda zil ’uyum’ için çaldı! Birinci sınıflar ve anaokulları eğitime başladı 1

Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi için bugün çaldı.

Okullarda zil ’uyum’ için çaldı! Birinci sınıflar ve anaokulları eğitime başladı 2

Okullarına velileri ile birlikte giden öğrencilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken bazıları ise yeni arkadaşlarına hızlı alıştı.

Okullarda zil ’uyum’ için çaldı! Birinci sınıflar ve anaokulları eğitime başladı 3

Öğrenci ve veliye eğitim ortamı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıtan uyum haftası programında veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek.

SON DAKİKA