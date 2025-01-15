Yalçın Dümer'den Ayşe Barım'ın tekelleşme çarkına isyan: “Tolga Savacı bu yüzden öldü”

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılırken sektörde zorbalığa uğrayan ünlü isimler de tek tek yaşadıklarını ve şahit olduklarını anlattı.

Yalçın Dümer'den tekelleşme çarkına isyan! Ünlü isimlerin peş peşe yaptığı açıklamalar bir yenisi Yalçın Dümer tarafından eklendi. Dümer daha önce yaptığı bir açıklamada "'Tolga Savacı bu yüzden öldü. Tolga Savacı sıkıntılar içerisinde öldü. Bu kadar yakışıklı jön rol alamadı. Maddi olarak değil ben kastettiğim manevi olarak. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı... Küt kalp krizi" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu Yasemin Bozkurt ve Özlem Esra Ada'nın üstlendiği 'Bilmedikleriniz' programına telefonla bağlanan ünlü oyuncudan, konuya dair yeni açıklama geldi.

Yalçın Dümer, şu ifadeleri kullandı: "Kendi istedikleri oyuncuları dizilerde, ekranlarda gösteriyorlar. Tolga Savacı benim can arkadaşımdı. Tolga'nın kapısını yıllarca kimse çalmadı. Tolga'nın set ahlakı vardı"