Yalçın Dümer'den Ayşe Barım'ın tekelleşme çarkına isyan: “Tolga Savacı bu yüzden öldü”

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılırken sektörde zorbalığa uğrayan ünlü isimler de tek tek yaşadıklarını ve şahit olduklarını anlattı.
Ünlü isimlerin peş peşe yaptığı açıklamalar bir yenisi Yalçın Dümer tarafından eklendi. Dümer daha önce yaptığı bir açıklamada "'Tolga Savacı bu yüzden öldü. Tolga Savacı sıkıntılar içerisinde öldü. Bu kadar yakışıklı jön rol alamadı. Maddi olarak değil ben kastettiğim manevi olarak. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı... Küt kalp krizi" ifadelerini kullandı.
Sunuculuğunu Yasemin Bozkurt ve Özlem Esra Ada'nın üstlendiği 'Bilmedikleriniz' programına telefonla bağlanan ünlü oyuncudan, konuya dair yeni açıklama geldi.
Yalçın Dümer, şu ifadeleri kullandı: "Kendi istedikleri oyuncuları dizilerde, ekranlarda gösteriyorlar. Tolga Savacı benim can arkadaşımdı. Tolga'nın kapısını yıllarca kimse çalmadı. Tolga'nın set ahlakı vardı"
Ünlü isim Özlem Esra Ada'nın "Uzun süredir olan bir durum neden beraber bir güç oluşturmadınız?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.
Dümer, "Mahkemelerde sürünmek istemiyorum. Bu yaştan sonra 42 senedir ben bu mesleğe hizmet ediyorum. Ama hani bize derlerdi ya 'Yeşilçam'da türlü ahlaksızlıklar falan' biz meleğiz bunların yanında" cevabını verince Yasemin Bozkurt bunlar "Çok büyük iddialar" diyerek cevap verdi.
Dümer, son olarak sözlerine şunları ekledi: "Onurlu insanlarız. Yıllarca programlara katıldım. Son 15 sene içerisinde bana iş vermiyorlar dediğimde bizim dönemimizin filmleri vardı.
Emrah'ın oynadığı karakteri kastediyorum. Utanarak söylüyorduk. İşin ucunda bunlar vardı"