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Yalçın Dümer'den Ayşe Barım'ın tekelleşme çarkına isyan: “Tolga Savacı bu yüzden öldü”

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın kurduğu tekelleşme çarkı günlerdir magazin gündeminde yer aldı. Barım hakkında soruşturma başlatılırken sektörde zorbalığa uğrayan ünlü isimler de tek tek yaşadıklarını ve şahit olduklarını anlattı. Konuya ilişkin son açıklama ise Yalçın Dümer'den geldi. Sektördeki tekelleşmeye isyan eden Dümer'in geçen yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan Tolga Savacı ile ilgili söyledikleri ağızları açık bıraktı. İşte Yalçın Dümer'in Tolga Savacı ile ilgili çok konuşulan o açıklaması...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:35
Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılırken sektörde zorbalığa uğrayan ünlü isimler de tek tek yaşadıklarını ve şahit olduklarını anlattı.

Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü
Yalçın Dümer'den tekelleşme çarkına isyan!

Ünlü isimlerin peş peşe yaptığı açıklamalar bir yenisi Yalçın Dümer tarafından eklendi. Dümer daha önce yaptığı bir açıklamada "'Tolga Savacı bu yüzden öldü. Tolga Savacı sıkıntılar içerisinde öldü. Bu kadar yakışıklı jön rol alamadı. Maddi olarak değil ben kastettiğim manevi olarak. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı... Küt kalp krizi" ifadelerini kullandı.

Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü

Sunuculuğunu Yasemin Bozkurt ve Özlem Esra Ada'nın üstlendiği 'Bilmedikleriniz' programına telefonla bağlanan ünlü oyuncudan, konuya dair yeni açıklama geldi.

Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü

Yalçın Dümer, şu ifadeleri kullandı: "Kendi istedikleri oyuncuları dizilerde, ekranlarda gösteriyorlar. Tolga Savacı benim can arkadaşımdı. Tolga'nın kapısını yıllarca kimse çalmadı. Tolga'nın set ahlakı vardı"

Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü

Ünlü isim Özlem Esra Ada'nın "Uzun süredir olan bir durum neden beraber bir güç oluşturmadınız?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü

Dümer, "Mahkemelerde sürünmek istemiyorum. Bu yaştan sonra 42 senedir ben bu mesleğe hizmet ediyorum. Ama hani bize derlerdi ya 'Yeşilçam'da türlü ahlaksızlıklar falan' biz meleğiz bunların yanında" cevabını verince Yasemin Bozkurt bunlar "Çok büyük iddialar" diyerek cevap verdi.

Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü

Dümer, son olarak sözlerine şunları ekledi: "Onurlu insanlarız. Yıllarca programlara katıldım. Son 15 sene içerisinde bana iş vermiyorlar dediğimde bizim dönemimizin filmleri vardı.

Yalçın Dümer’den Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına isyan: Tolga Savacı bu yüzden öldü

Emrah'ın oynadığı karakteri kastediyorum. Utanarak söylüyorduk. İşin ucunda bunlar vardı"