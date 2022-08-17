İzmir'de torbacılara operasyon! Helikopter havalandı...
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenlendi. Dron ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.
17.08.2022 15:52 - Son Güncelleme: 17.08.2022 15:54
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik dron ve helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.