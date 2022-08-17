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İzmir'de torbacılara operasyon! Helikopter havalandı...

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede operasyon düzenlendi. Dron ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.

17.08.2022 15:52 - Son Güncelleme: 17.08.2022 15:54
İzmir’de torbacılara operasyon! Helikopter havalandı...

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik dron ve helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir’de torbacılara operasyon! Helikopter havalandı...

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İzmir’de torbacılara operasyon! Helikopter havalandı...

3 İLÇEDE HAREKETE GEÇİLDİ

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere dron ve helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İzmir’de torbacılara operasyon! Helikopter havalandı...

Eş zamanlı baskınlarda çok miktarda esrar, kokain, metamfetamin, sentetik hap ile 6 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 115 mermi ve tüfek fişeği ele geçirildi.

İzmir’de torbacılara operasyon! Helikopter havalandı...

29 GÖZALTI

29 şüpheli, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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