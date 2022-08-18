Gaziantep'te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı şeride uçarak önce bir işçi servisine daha sonra da kamyonete çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İşte görüntüler...
Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı şeride uçarak önce bir işçi servisine daha sonra da kamyonete çarptı.
Feci kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametinden Adliye istikametine seyir halinde olan 27 AKM 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu.
2 AĞIR YARALI
Ortalık savaş alanına döndü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Toplam 3 kişinin yaralandığı feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.