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Gaziantep'te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı şeride uçarak önce bir işçi servisine daha sonra da kamyonete çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İşte görüntüler...

18.08.2022 18:38 - Son Güncelleme: 18.08.2022 18:40
Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı şeride uçarak önce bir işçi servisine daha sonra da kamyonete çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

Feci kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametinden Adliye istikametine seyir halinde olan 27 AKM 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu.

Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

Önce karşı yönden gelen Ali Çoban idaresindeki 27 S 3764 plakalı işçi servisine, ardından da Vahit Hatim kontrolündeki 27 MC 2301 plakalı kamyonete çarpan otomobil karayolunu savaş alanına çevirdi.

Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

2 AĞIR YARALI

Ortalık savaş alanına döndü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Toplam 3 kişinin yaralandığı feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Feci kaza sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı
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