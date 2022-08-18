Gaziantep’te savaş gibi kaza: Ortalık karıştı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



