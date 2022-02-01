Pitbull dehşeti devam ediyor! İstanbul'da inşaat işçisi kıyafetlerini çıkararak kurtulabildi
İstanbul Arnavutköy'de Kazım Şahin (68) çay içmek için gittiği kahvehaneden çıkarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Montunu ısırmaya başlayan köpekten kurtulmak isteyen Şahin, üstündeki elbiseleri ve içindeki yeleği çıkarmak zorunda kaldı. İnşaat İşçisi Hüsnü Sayan da, "Neden böyle hayvanları sokağa bırakıyorlar" diye dert yanarak, "Bu adamın başına bir şey gelseydi kim bakacaktı ona. Ya bir çocuğu yakalasaydı. Bakamıyorlar, atıyorlar. Ben görseydim o halde gebertirdim onu" diye konuştu.
Pitbull'un saldırdığı sırada çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti. Yaşadığı dehşeti anlatan Şahin, "Montumu ısırmaya çalıştı, daha sonra üzerimdeki yeleğe davranınca ikisini de üzerimden çıkardım. Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Etraftakiler sadece izleyip kameraya çektiler, gelip yardım etmediler" dedi.
Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir inşaatta çalışan Kazım Şahin, öğle yemeğinin ardından çay içmek için kahvehaneye gitti. Şahin, kahvehaneden çıktığı sırada sahipsiz ve sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
"BENİ PARÇALASA KİMSENİN UMRUNDA OLMAYACAKTI"
O anları anlatan Kazım Şahin, "Öğle yemeğinden sonra kahvehaneye çay içmeye gittik. Kahvehaneden çıktıktan sonra saldırıya uğradım. Önce montumu ısırdı, üstümden montu çıkardım. Ardından üzerimdeki yeleğe de davranınca mecburen onu da çıkardım.
Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Jandarma oradaydı, köpeği bağladılar o şekilde kurtuldum. Kime şikayet edebilirim ki? Köpeğe vursan ceza yersin, hayvanseverler tepki gösterir ama beni parçalasalardı kimsenin umrunda olmayacaktı. Çok ucuz kurtuldum. Etraftakiler kameraya çektiler, ama gelip yardım etmediler" diye konuştu.