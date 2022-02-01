Pitbull dehşeti devam ediyor! İstanbul’da inşaat işçisi kıyafetlerini çıkararak kurtulabildi

Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Jandarma oradaydı, köpeği bağladılar o şekilde kurtuldum. Kime şikayet edebilirim ki? Köpeğe vursan ceza yersin, hayvanseverler tepki gösterir ama beni parçalasalardı kimsenin umrunda olmayacaktı. Çok ucuz kurtuldum. Etraftakiler kameraya çektiler, ama gelip yardım etmediler" diye konuştu.