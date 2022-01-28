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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde dikkat çeken detay ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün Ece Erken eşine bakın ne demiş. Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu hakkında emniyetten de açıklama geldi. İşte detaylar...

28.01.2022 10:13 - Son Güncelleme: 28.01.2022 10:53
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

Bircan Bali konuşmasının devamında "Ece o günü anlattı. Arabaya bindi gidişini izledim. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

Geliyorum demiş. Bu kadar... Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. Sonra sürücü arıyor "Ben vuruldum" diyor.

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