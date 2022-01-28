Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde dikkat çeken detay ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün Ece Erken eşine bakın ne demiş. Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu hakkında emniyetten de açıklama geldi. İşte detaylar...
28.01.2022 10:13
- Son Güncelleme: 28.01.2022 10:53
Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmesi sonrası Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil soluğu Ece Erken'in evinde aldı.
Kurşunlandıktan sonra yerlerde sürüklenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Bircan Bali Ece Erken'in yaşadıklarını anlattı.