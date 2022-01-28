Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şok ayrıntı! Cinayet günü Ece Erken bakın ne demiş!

Bali açıklamasında "Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece 'yapayalnız' dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor" diyerek ağlamaya başladı.