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Hadımköy'de kar esareti sürüyor! TIR'lar yerlerinden kıpırdayamıyor

İstanbul Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR şoförleri, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

DHA
28.01.2022 11:31 - Son Güncelleme: 28.01.2022 11:45
Hadımköy’de kar esareti sürüyor! TIR’lar yerlerinden kıpırdayamıyor

İstanbul'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı. Kara nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor.

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Hadımköy’de kar esareti sürüyor! TIR’lar yerlerinden kıpırdayamıyor

Hadımköy Gişeler'e yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

Hadımköy’de kar esareti sürüyor! TIR’lar yerlerinden kıpırdayamıyor

Biriken TIR'lar nedeniyle bölgede trafikte aksaklıklar yaşanırken TIR şoförleri, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Hadımköy’de kar esareti sürüyor! TIR’lar yerlerinden kıpırdayamıyor

"TIR PARKLARINA KARDAN DOLAYI GİREMİYORUZ"
TIR şoförü Serhat Ökten "Esenyurt'a yük getirdik boşaltmak amacıyla. Boşaltabildik zar zor. 1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştık.

Hadımköy’de kar esareti sürüyor! TIR’lar yerlerinden kıpırdayamıyor

Dönerken 2 kilometrelik yolu 4 saatte gelebildik. Hadımköy Gişeler'deyiz şu an, TIR parkında yer yok. Giren yok çıkan yok, kapalı. Hadımköy'deki TIR parkı da aynı.

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