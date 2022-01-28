Hadımköy'de kar esareti sürüyor! TIR'lar yerlerinden kıpırdayamıyor
İstanbul Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR şoförleri, yolların açılmasına rağmen, kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.
28.01.2022 11:31
- Son Güncelleme: 28.01.2022 11:45
"TIR PARKLARINA KARDAN DOLAYI GİREMİYORUZ"
TIR şoförü Serhat Ökten "Esenyurt'a yük getirdik boşaltmak amacıyla. Boşaltabildik zar zor. 1 kilometreyi 4 saatte, arabayı kaydıra kaydıra ancak depoya yanaştık.