Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı

Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı

Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle araç kazaları arttı. Buzlu yollarda birbirlerine çarpan araçların yanında karların erimesiyle çatılardan düşen karlar da araçların tavanlarını çökertti. Bu nedenle kaporyacılar hasarlı araçlarla doldu taştı. Hasarlı araçları koyacak yer kalmadı.

28.01.2022 10:12 - Son Güncelleme: 28.01.2022 10:31
Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı

Uzun süredir etkisinİ sürdüren kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kayganlaşan yollarda kaza yapan araç sahipleri soluğu tamircilerde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı

İşleri artan tamirciler ise gece gündüz çalışıp yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Kaza yapan araçların yoğun talebi üzerine oto kaportacılarda araçları koyacak yer kalmadı.

Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı

Kar yağışı sebebiyle işleri yüzde 40 artan tamirciler tam kapasite çalışıyor.

Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı

Kar yağışı sebebiyle kazaların sayısının arttığını belirten bir iş yeri sahibi "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle araç kazalarında artış gözlenmekte, iş yoğunluğumuz arttı.

Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı

Normal zamana göre işlerde yüzde 40 artış var, gece gündüz çalışıp gelen talebi karşılamaya çalışıyoruz.

SON DAKİKA