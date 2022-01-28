Kar yağışı kazaları artırdı! Kaportacılarda yer kalmadı
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle araç kazaları arttı. Buzlu yollarda birbirlerine çarpan araçların yanında karların erimesiyle çatılardan düşen karlar da araçların tavanlarını çökertti. Bu nedenle kaporyacılar hasarlı araçlarla doldu taştı. Hasarlı araçları koyacak yer kalmadı.
28.01.2022 10:12
- Son Güncelleme: 28.01.2022 10:31
Uzun süredir etkisinİ sürdüren kar yağışı beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kayganlaşan yollarda kaza yapan araç sahipleri soluğu tamircilerde aldı.
İşleri artan tamirciler ise gece gündüz çalışıp yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Kaza yapan araçların yoğun talebi üzerine oto kaportacılarda araçları koyacak yer kalmadı.
Kar yağışı sebebiyle kazaların sayısının arttığını belirten bir iş yeri sahibi "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle araç kazalarında artış gözlenmekte, iş yoğunluğumuz arttı.