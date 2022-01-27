Yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Çığ geliyor
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı birçok bölgede trafiği kilitledi. Bazı bölgelere ise ulaşım zorlaştı. Meteoroloji kar yağışının ardından bir uyarıda daha bulunarak Ağrı, Bingöl ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 21 il için çığ uyarısı yaptı.
27.01.2022 19:41
- Son Güncelleme: 27.01.2022 19:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.