Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla memleketi Rize'ye gönderildi
İstanbul Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş eski yönetecisi, Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Rize'ye gönderildi.
27.01.2022 23:56
- Son Güncelleme: 28.01.2022 00:09
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Beşiktaş eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vuruldu.