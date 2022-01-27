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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla memleketi Rize'ye gönderildi

İstanbul Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş eski yönetecisi, Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Rize'ye gönderildi.

27.01.2022 23:56 - Son Güncelleme: 28.01.2022 00:09
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla memleketi Rize’ye gönderildi

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla memleketi Rize’ye gönderildi

İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla memleketi Rize’ye gönderildi

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Beşiktaş eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vuruldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla memleketi Rize’ye gönderildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla memleketi Rize’ye gönderildi

Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti.

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