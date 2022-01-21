Bağcılar ve Bahçelievler’de bisikletli sapık! 18 yaşından küçük kız çocuklarını taciz ediyor! İfadesi ortaya çıktı: Şeytana uydum

Sonra ben bu kıza arkadaşlık teklifinde bulundum ancak kız olmaz diyerek beni reddetti. Kız çocuğuna değil 20 yaşındaki bir kadına arkadaşlık teklif ettim. Sonrasında ben oradan ayrılarak eve gittim. Bu olay dışında konuştuğum veya arkadaşlık teklif ettiğim kimse yoktur. Ben neden bu şekilde bir şey yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Bir kere şeytana uydum" dedi.