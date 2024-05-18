Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belli oldu mu? Adli Tıp incelemesi tamamlandı!

Korhan Berzeg soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in toplam 12 parçadan oluşan aralarında kafatasının da bulunduğu kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesi tamamlandı. Peki Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar...