Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belli oldu mu? Adli Tıp incelemesi tamamlandı!

Korhan Berzeg soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in toplam 12 parçadan oluşan aralarında kafatasının da bulunduğu kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesi tamamlandı. Peki Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar...
Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in toplam 12 parçadan oluşan aralarında kafatasının da bulunduğu kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesi tamamlandı.
ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte, memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi.
17 Haziran günü, özel eğitim alan Doberman cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg'e ulaşılamadı. Berzeg geri dönmeyince eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.