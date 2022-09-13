Nostradamus'un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: "Kral III. Charles'ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek"
Nostradamus'un Kehaneti'nde tam 447 yıl önce yazmıştı... "Kral III. Charles tahttan inecek yerine 'kral olmayı hiç beklemeyen biri' geçecek" sözleri ağızları açık bırakacak cinsten. Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus. Aslında biir hekim olan Nostradamus'un dünya tarihine geçmesinin nedeni kehanetleri. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F. Kennedy suikastı, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi gibi olayları bilen Nostradamus'un İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geleceği hakkındaki kehaneti şaşkınlık veriyor. İşte detaylar...
13.09.2022 10:24 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:37
Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.