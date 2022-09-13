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Haberler Yaşam Nostradamus'un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: "Kral III. Charles'ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek"

Nostradamus'un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: "Kral III. Charles'ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek"

Nostradamus'un Kehaneti'nde tam 447 yıl önce yazmıştı... "Kral III. Charles tahttan inecek yerine 'kral olmayı hiç beklemeyen biri' geçecek" sözleri ağızları açık bırakacak cinsten. Belki de dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus. Aslında biir hekim olan Nostradamus'un dünya tarihine geçmesinin nedeni kehanetleri. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F. Kennedy suikastı, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi gibi olayları bilen Nostradamus'un İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geleceği hakkındaki kehaneti şaşkınlık veriyor. İşte detaylar...

13.09.2022 10:24 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:37
Nostradamus’un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: Kral III. Charles’ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek

447 YIL ÖNCE YAZDI

Nostradamus'un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil!

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Nostradamus’un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: Kral III. Charles’ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.

Nostradamus’un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: Kral III. Charles’ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek

Nostradamus'un kehanetlerinin şok edici yorumu, Kral Charles'ın tahttan ineceği ve yerine kral olmayı hiç beklemeyen birinin geçeceği yönünde.

Nostradamus’un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: Kral III. Charles’ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek

Kehanete göre; "Kraliçe II. Elizabeth 2022 dolaylarında, yaklaşık doksan altı yaşında, annesinin yaşam süresinden beş yıl kısa bir süre sonra ölecek" diyor.

Nostradamus’un İngiliz Kraliyet Ailesi Kehaneti inanılır gibi değil! 447 yıl önce yazdı: Kral III. Charles’ın yerine beklenmeyen bir isim geçecek

İşte diğer iddialar; "Prens Charles, tahtı devraldığında 2022'de yetmiş dört yaşında olacak, ancak Galler Prensesi Diana'dan sonra İngiliz nüfusunun belirli bir kısmı tarafından kendisine yöneltilen kırgınlıklar hala devam ediyor."

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