Şaban ayı 2026 ne zaman başlıyor, ilk günü hangi tarihte? Şaban ayının önemi ve faziletleri

BELİRLİ GÜNLER DAHA FAZİLETLİ Mİ?

➡Dr. Kayapınar, Şaban ayında belirli günlerin diğerlerinden daha faziletli olduğuna dair sahih bir rivayet bulunmadığını belirtti:

"Şaban'ın şu günü, bu günü daha faziletlidir diye Resulullah'tan gelen bir bilgi yok. Bir ibadetin zaman, sayı ya da şekil olarak daha faziletli olduğunu ancak Peygamberimiz bildirmişse anlarız."

➡Ancak sahabe ve Peygamber Efendimiz'in eşlerinden gelen rivayetlere göre, Resulullah'ın Şaban ayının son yarısında daha çok oruç tuttuğu ifade edildi.

➡Bu nedenle, "Ben de Resulullah'ın yaptığını yapmak istiyorum" diyenlerin 15'inden sonra daha sık oruç tutabileceği, fakat 15'inden önce tutulan oruçların da elbette sevapsız olmadığı özellikle vurgulandı.