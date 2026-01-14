Şaban ayı 2026 ne zaman başlıyor, ilk günü hangi tarihte? Şaban ayının önemi ve faziletleri

PODCAST CANLI YAYIN

Hicri takvimin sekizinci ayı olan Şaban ayı, bu yıl 20 Ocak'ta başlıyor. Recep ayından sonra, Ramazan'dan önce gelen ve üç ayların ikincisi kabul edilen Şaban Diyanet'e göre manevi hazırlık, arınma ve ibadet bilincinin güçlendiği zamandır.

Bu ayda yapılan nafile ibadetler, oruç ve duaların faziletine dikkat çekilirken, özellikle Berat Kandili Şaban ayının en önemli geceleri arasında yer alıyor. Vav TV'de programa katılan Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, Şaban ayında oruç tutulabilecek günler hakkında bilgi verdi. İşte Şaban ayında yapılacak ibadetler!

ŞABAN AYI NEDİR?

➡Şaban ayı, Hicri takvimin sekizinci ayıdır. Receb'den sonra, Ramazan'dan önce gelir ve üç ayların ikincisidir. Kelime anlamı dağılmak, gruplara ayrılmaktır.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

➡Hz. Peygamber, Şaban ayının büyük bölümünü oruçlu geçirirdi. Bu ay hakkında, insanların çoğu tarafından fark edilmeyen bir zaman dilimi olduğunu, bu dönemde kulların amellerinin Allah'a arz edildiğini ve amellerinin oruçlu iken sunulmasını arzu ettiği için Şaban ayında oruç tuttuğunu ifade etmiştir.

➡Ayrıca Ramazan ayı dışında tutulan nafile oruçlar arasında en faziletlisinin Şaban ayında tutulan oruç olduğunu bildirmiştir.

➡Şaban ayının on beşinci gecesi ise, Allah'ın affı ve bağışlamasının umulduğu, kulların günah yükünden kurtulmayı temenni ettiği müstesna bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu sebeple bu geceye Berat Gecesi adı verilmiştir.

➡Allah Resulü (sas), Şaban'ın özellikle on beşinci gecesine ayrı bir önem atfetmiş; bu gecede yapılan tevbe ve istiğfarın Allah katında büyük değer taşıdığını ve kabul olunacağını ümmetine müjdelemiştir.

ŞABAN AYINDA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1) Orucun farz kılınması (2/624),

2) Hz. Peygamber'in Hafsa ile evlenmesi (3/625),

3) Hz. Hüseyin'in doğumu (4/626),

4) Beni Mustaliḳ (Müreysî') Gazvesi (5/627) zikredilebilir.

5) Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şaban ayının on beşinde düzenlenirdi.

➡Hz. Peygamber'e isnat edilen Şaban ayının faziletine dair bazı rivayetlerin sahih olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, Şaban'ın on beşinci gecesi (Berat Gecesi) Allah'ın bağışlamasının umulduğu bir gece kabul edildiğinden, bu geceyi ibadetle değerlendirmeye özel önem verilmiştir.

➡Fatımiler döneminde Ezher'de Receb ve Şaban aylarında dini törenler yapılmış, Osmanlı döneminde ise surre alayı 1864'ten itibaren Şaban ayının on beşinde düzenlenmiştir.

ŞABAN AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTMAK FAZİLETLİDİR?

➡Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, hem Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uygulamalarına hem de mezheplerin görüşlerine dikkat çekti.

➡Kayapınar, yıl boyunca pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmanın sünnet olduğunu hatırlattı. Bununla birlikte Şaban ayının ayrı bir yeri olduğunu vurguladı:

"Şaban ayı, Peygamberimizin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Rivayetlere göre özellikle Şaban'ın 15'inden sonra daha sık oruç tutmuştur."

BELİRLİ GÜNLER DAHA FAZİLETLİ Mİ?

➡Dr. Kayapınar, Şaban ayında belirli günlerin diğerlerinden daha faziletli olduğuna dair sahih bir rivayet bulunmadığını belirtti:

"Şaban'ın şu günü, bu günü daha faziletlidir diye Resulullah'tan gelen bir bilgi yok. Bir ibadetin zaman, sayı ya da şekil olarak daha faziletli olduğunu ancak Peygamberimiz bildirmişse anlarız."

➡Ancak sahabe ve Peygamber Efendimiz'in eşlerinden gelen rivayetlere göre, Resulullah'ın Şaban ayının son yarısında daha çok oruç tuttuğu ifade edildi.

➡Bu nedenle, "Ben de Resulullah'ın yaptığını yapmak istiyorum" diyenlerin 15'inden sonra daha sık oruç tutabileceği, fakat 15'inden önce tutulan oruçların da elbette sevapsız olmadığı özellikle vurgulandı.

KAZA ORUÇLARI NE ZAMAN TUTULMALI?

➡Programda özellikle hanımefendilerin Ramazan'dan kalan kaza oruçları da gündeme geldi. Sunucu, bu oruçların Şaban ayında tutulmasının tavsiye edilip edilemeyeceğini sordu.

➡Kayapınar, bu konuda acele edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bence Şaban'a kadar bekletmesinler. Bir an önce bu borcu ödeyip kurtulsunlar. İnsanın ömrünün ne olacağı belli değil. Allah'a karşı olan borcumuzu da kullara karşı olan borcumuzu da hayattayken ödemek en iyisidir."

MEZHEPLERE GÖRE KAZA ORUCU HÜKÜMLERİ

➡Kayapınar, mezhepler arasındaki farklılıklara da değindi:

➡Hanefi mezhebine göre: Kaza oruçlarını bir sonraki Ramazan'a kadar tutmak şart değildir, geciktirilse de fidye gerekmez.

➡Şafii mezhebine göre: Ramazan'dan kalan oruçlar bir sonraki Ramazan'a kadar tutulmazsa, hem kaza edilir hem de fidye verilmesi gerekir.

➡Her ne kadar Hanefi mezhebinde zorunlu olmasa da, kaza oruçlarını geciktirmemenin daha uygun olduğu ifade edildi.

HZ. AİŞE'DEN ŞABAN AYI RİVAYETİ

➡Hoca, konuyla ilgili olarak Hz. Aişe validemizden gelen önemli bir rivayeti de paylaştı:

"Biz hanımları olarak Resulullah'ın Ramazan'da tutamadığımız oruçları Şaban ayında kaza ederdik. Çünkü Resulullah o zaman çok oruç tutardı. O oruçlu değilken biz oruçlu olmak istemezdik o oruçluyken biz kaza ederdik.

