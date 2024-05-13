Şaban Ataş'ın cesedini taşlarla örtmüşler! Müge Anlı'ya itiraf yayın sonrası geldi! Eski eş Emine ve yakın arkadaşı gözaltına alındı

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortalıktan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'a ne olduğu araştırılmaya başlandı. Ataş'ın kuzeni şüpheli kayıpta Şaban'ın eşi ve yakın arkadaşı Burhanettin'in parmağı olabileceğine işaret etti. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Burhanettin, Şaban'ın kadın düşkünü olduğunu söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ancak tanıklar, bu durumun asılsız olduğunu Burhanettin'in kadınlara sarkıntılık ettiğini belirtti. Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında flaş gelişme yaşandı. İddialara göre, programın ardından Müge Anlı'nın özel olarak konuştuğu eski eş Emine, cinayeti itiraf ederek cesedin yerini açıkladı. İşte gelişmeler...
Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen 22 Mart 2024 tarihinden bu yana haber alınamayan Şaban Ataş'ın kaybında canlı yayın sonrası flaş gelişmeler yaşandı. Programın 13 Mayıs (Pazartesi) tarihli bölümünde Ataş'ın eski eşi Emine Ataş, çocukları, Burhanettin ve komşu Türkan canlı yayındaydı.
"BURHANETTİN KIZLARIMIN PEŞİNE DÜŞTÜ"
Şaban Ataş'ın gönlünü kaptırdığı konuşulan ve Ataş'ı son gören kişi olduğu iddia edilen 66 yaşındaki Türkan yayına bağlandı. Yaşlı kadın iddiaları kesin bir dille reddederken, Şaban'ın değil Burhanettin'in henüz yirmili yaşların başında olan iki kızının peşinde olduğunu açıkladı.
Türkan Hanım, kızı ile Şaban Ataş'ın oğlu Mert arasında bir gönül ilişkisi olduğunu ancak Ataş ailesinin bu durumu istemediğini söyledi.