Saat 12.00 ile 17.00 arası sokağa çıkanlar dikkat! Uzmanlar peş peşe uyardı: Sıcaktan pert olacaksınız 🌡️ 🔥

Ünlü iklim bilimci Prof. Dr. Orhan Şen, önemli bir uyarıda bulundu. Şen açıklamasında, "İşlerimizi erteleyelim, yarın sokağa çıkmayalım. Bu bir doğal afettir." diyen Şen, İstanbul'un beklenen sıcaklık ile Avrupa'nın en sıcak şehri olabileceğini belirtiyor. Öte yandan sıcaklık rekorlarının kırılacağı beklentisi ile uzmanlar toplumun sağlık ve güvenliğini korumak adına tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
Dünya yaşadığı sıcak hava dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor. Bu kapsamda uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Özellikle İstanbul'da beklenen rekor sıcaklıklar uzmanlar tarafından felaket olarak nitelendiriliyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak yetkililer ve uzmanlar vatandaşları sıcak hava dalgasının etkisi altında güvende kalmaları için uyarıyor. Son uyarı özellikle çarşamba gününü işaret eden Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.
Vatandaşlar yetkililerin ve uzmanların uyarılarına dikkat ederek, sıcak hava koşullarına karşı önlem almaları ve dışarıda gereksiz yere zaman geçirmemeleri büyük önem taşıyor.
Sıcaklık rekorlarının yaşandığı bu zorlu süreçte, halkın sağlığını korumak ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak hepimizin ortak sorumluluğu olarak öne çıkıyor.