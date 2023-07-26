Saat 12.00 ile 17.00 arası sokağa çıkanlar dikkat! Uzmanlar peş peşe uyardı: Sıcaktan pert olacaksınız 🌡️ 🔥

Ünlü iklim bilimci Prof. Dr. Orhan Şen, önemli bir uyarıda bulundu. Şen açıklamasında, "İşlerimizi erteleyelim, yarın sokağa çıkmayalım. Bu bir doğal afettir." diyen Şen, İstanbul'un beklenen sıcaklık ile Avrupa'nın en sıcak şehri olabileceğini belirtiyor. Öte yandan sıcaklık rekorlarının kırılacağı beklentisi ile uzmanlar toplumun sağlık ve güvenliğini korumak adına tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.