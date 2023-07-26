Hamam böceğine kaçacak delik aratacak o bitki bulundu! En büyük yaz kabusu yandı, bitti kül oldu! Evinize hemen alın!

Hamam böcekleri, pek çoğumuz için hoş olmayan ve istenmeyen misafirlerdir. Bu küçük böcekler, nemli ve sıcak ortamları tercih ederler ve evlerde, restoranlarda, otellerde gibi insanların sıklıkla bulunduğu yerlerde rahatlıkla yaşayabilirler. Ayrıca, çöp atıkları ve yiyecek artıkları gibi besin kaynaklarına yakın bölgeleri tercih ederek kolayca çoğalabilirler. Evlerimize giren hamam böceklerinden korunmak ve onları uzaklaştırmak için doğal kovucular kullanabiliriz.