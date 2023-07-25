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El nino kabusu! Uyarılar peş peşe yapıldı! Sıcaklıklar daha da artıyor | Meteoroloji HAVA DURUMU

Türkiye günlerdir sıcak hava ile boğuşuyor. Kavurucu sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilerken Türkiye'nin El nino etkisiyle birlikte daha kurak sürece gireceği uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Halen batı ve güney bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlayarak etkisini artırması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ve El nino etkisi...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 13:11 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 13:11
El nino kabusu! Uyarılar peş peşe yapıldı! Sıcaklıklar daha da artıyor | Meteoroloji HAVA DURUMU 1

Türkiye günlerdir sıcak hava ile boğuşuyor. Kavurucu sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilerken Türkiye'nin El nino etkisiyle birlikte daha kurak sürece gireceği uyarısı geldi.

El nino kabusu! Uyarılar peş peşe yapıldı! Sıcaklıklar daha da artıyor | Meteoroloji HAVA DURUMU 2

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürülüğünden yapılan uyarıda "Hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar arrtacak, hafta sonunda ise hissedilir derece azalacak." denildi.

El nino kabusu! Uyarılar peş peşe yapıldı! Sıcaklıklar daha da artıyor | Meteoroloji HAVA DURUMU 3

Meteorolojinin uyarısı şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Halen batı ve güney bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlayarak etkisini artırması beklenmektedir.


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