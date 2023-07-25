El nino kabusu! Uyarılar peş peşe yapıldı! Sıcaklıklar daha da artıyor | Meteoroloji HAVA DURUMU

Türkiye günlerdir sıcak hava ile boğuşuyor. Kavurucu sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilerken Türkiye'nin El nino etkisiyle birlikte daha kurak sürece gireceği uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürülüğünden yapılan uyarıda "Hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar arrtacak, hafta sonunda ise hissedilir derece azalacak." denildi.

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Meteorolojinin uyarısı şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Halen batı ve güney bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlayarak etkisini artırması beklenmektedir.