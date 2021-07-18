SAS Holding önünde ikinci eylem: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!

HEPİMİZİ BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLER

Grup adına konuşan Hazar Doğulu, "Bizi güzel teşviklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veriyoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kandırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok" dedi.