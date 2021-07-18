SAS Holding önünde ikinci eylem: Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!
İstanbul Ataşehir'de patronlarından birinin öldürüldüğü diğerinin de intihar ettiği SAS Holding'in mağdurları ikinci şirket önüne gelip eylem yaptı. Mağdurlar, şirketin diğer yöneticilerinin yurt dışına kaçmadan yakalanmasını ve paralarının geri ödenmesini istedi. Mağdurlardan İdris Öztürk Mehmet Aydın'ı hatırlatarak, "Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın" dedi.
Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep etti.
SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son verdi.
Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken şirkete yatırım yaptığını iddia eden kişiler yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yaklaşık 100 kişi geçtiğimiz haftanın ardından bugün yine SAS Holding bir araya gelerek ikinci kez eylem yaptı.
HEPİMİZİ BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLER
Grup adına konuşan Hazar Doğulu, "Bizi güzel teşviklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veriyoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kandırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok" dedi.