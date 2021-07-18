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Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Karadeniz'in gözde tatil merkezlerinden olan Kocaeli Kandıra'da bayram tatili döneminde apart ve otellerin yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştığı öğrenildi. Bölgedeki turizmciler bayram döneminde Kandıra'ya yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

18.07.2021 13:18 - Son Güncelleme: 18.07.2021 13:18
Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Son yıllarda yıldızı parlayan tatil destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

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Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Çok sayıda mavi bayraklı plaj ile maviyle yeşilin iç içe geçtiği koyları barındıran Kandıra, doğaya yakın, kalabalıklardan uzak tatil arayışında olan İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor.

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Özellikle Kerpe, Kefken ve Cebeci gibi butik otel ve apart tarzı konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu destinasyonlarda rezervasyonlar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle günler öncesinden doldu.

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yoğun rezervasyon dönemi geçirdiklerini söyledi.

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Hafta içlerinin de geçen yıla göre daha yoğun olduğunu dile getiren Güneş, "Kurban Bayramı tatil süresi açıklanmadan günler önce 4-5 günlük rezervasyonlar doldu. Şu an rezervasyon oranı, yüzde 100'e yakın. İlk defa bu sene böyle bir durumla karşılaştık. Neredeyse bir ay önceden yüzde 100'e yakın doluluk yakalandı." diye konuştu.