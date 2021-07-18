Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Hafta içlerinin de geçen yıla göre daha yoğun olduğunu dile getiren Güneş, "Kurban Bayramı tatil süresi açıklanmadan günler önce 4-5 günlük rezervasyonlar doldu. Şu an rezervasyon oranı, yüzde 100'e yakın. İlk defa bu sene böyle bir durumla karşılaştık. Neredeyse bir ay önceden yüzde 100'e yakın doluluk yakalandı." diye konuştu.