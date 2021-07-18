Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor
Karadeniz'in gözde tatil merkezlerinden olan Kocaeli Kandıra'da bayram tatili döneminde apart ve otellerin yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştığı öğrenildi. Bölgedeki turizmciler bayram döneminde Kandıra'ya yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.
18.07.2021 13:18
- Son Güncelleme: 18.07.2021 13:18
Özellikle Kerpe, Kefken ve Cebeci gibi butik otel ve apart tarzı konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu destinasyonlarda rezervasyonlar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle günler öncesinden doldu.
Hafta içlerinin de geçen yıla göre daha yoğun olduğunu dile getiren Güneş, "Kurban Bayramı tatil süresi açıklanmadan günler önce 4-5 günlük rezervasyonlar doldu. Şu an rezervasyon oranı, yüzde 100'e yakın. İlk defa bu sene böyle bir durumla karşılaştık. Neredeyse bir ay önceden yüzde 100'e yakın doluluk yakalandı." diye konuştu.