Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu
Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez'in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı.
Paylaşımına "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ünlü futbolcu, fotoğrafların ardından ise uzunca kaleme aldığı bir yazıyla Nara ile arasında geçenleri anlattı.
Icardi, 15 maddelik bir açıklamada bulunduğu söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Herkesin bildiği gibi, kızlarım ile ilgili hiçbir şeyi ifşa etmek tarzım değil ancak kızlarımın annesinin uyguladığı zalimce yalanlara karşı sessiz kalmamı bekleyemezler. Beni kendi evimden, sahte bir şiddet suçlamasıyla dışladılar.
"ARKADAŞIM DEDİ"
Beni bir cumartesi sabahı, dizimden ameliyat olmama saatler kala, başka bir sahte şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evimden dışladılar. 13 Aralık'ta kızlarımı bana teslim etmeleri gerekiyordu ama anneleri Avrupa'da "erkek arkadaşı" ile seyahatteydi ve telefonlarımı 17 Aralık'a kadar kapalı tuttu.
O kişiyle 3 yıldır bir ilişkileri olduğunu canlı yayında açıkladılar. Ama o sırada benle evliydi ve bana ve kızlarına "o sadece bir arkadaş" olduğunu yemin etmişti...
Onlara, annelerinin 3 yıl boyunca sevgilisi olan ve sonrasında "erkek arkadaşı" olarak açıkladığı kişi yüzünden aileyi parçaladığını anlatmam.
O kişiyle ilişkisi yüzünden, kızlarım Türkiye'de okula giderken, 2 yıl boyunca Arjantin'de yaşadı. Hanımefendi beni halk arasında küçültmeye çalışıyor, ancak ben ailemizi kurtarmak için verdiğim savaştan ve çaresizce yalvararak ailemi korumaya çalışmaktan gurur duyuyorum, tıpkı kızlarımın zaman zaman bunu talep ettiği gibi. Beni küçümseme çabasında, çocuklarına verdiği zararları umursamıyor.
"ÇOCUKLARINDAN DAHA ÖNEMLİ"
Annesinin, babasının veya üvey babasının cinsel hayatı viral hale geldiğinde, çocuklar, arkadaşlarına utanarak bakmak zorunda kaldıklarında, tüm bunların farkında olmuyor. Ama bu savaş, onun için çocuklarından daha önemli olduğunu gösteriyor.
Ruhumda derin bir acı hissediyorum, çünkü kızlarım anneleri tarafından PSİKOLOJİK OLARAK MANİPÜLE EDİLİYOR... Ama adalete güveniyorum"
Wanda Nara ve kızları