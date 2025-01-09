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Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Wanda Nara'nın ihanetine uğradıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Icardi, sevgilisi ve kızlarının samimi pozlarını Instagram'da yayınladı. Ünlü futbolcu, fotoğrafların ardından ise uzunca kaleme aldığı bir yazıyla Nara ile arasında geçenleri anlattı. Wanda Nara ise karşılık olarak kızlarıyla olan fotoğraflarını peş peşe yayınladı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:43 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 11:24
Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez'in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Paylaşımına "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Ünlü futbolcu, fotoğrafların ardından ise uzunca kaleme aldığı bir yazıyla Nara ile arasında geçenleri anlattı.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Icardi, 15 maddelik bir açıklamada bulunduğu söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Herkesin bildiği gibi, kızlarım ile ilgili hiçbir şeyi ifşa etmek tarzım değil ancak kızlarımın annesinin uyguladığı zalimce yalanlara karşı sessiz kalmamı bekleyemezler. Beni kendi evimden, sahte bir şiddet suçlamasıyla dışladılar.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

"ARKADAŞIM DEDİ"

Beni bir cumartesi sabahı, dizimden ameliyat olmama saatler kala, başka bir sahte şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evimden dışladılar. 13 Aralık'ta kızlarımı bana teslim etmeleri gerekiyordu ama anneleri Avrupa'da "erkek arkadaşı" ile seyahatteydi ve telefonlarımı 17 Aralık'a kadar kapalı tuttu.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

O kişiyle 3 yıldır bir ilişkileri olduğunu canlı yayında açıkladılar. Ama o sırada benle evliydi ve bana ve kızlarına "o sadece bir arkadaş" olduğunu yemin etmişti...

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Onlara, annelerinin 3 yıl boyunca sevgilisi olan ve sonrasında "erkek arkadaşı" olarak açıkladığı kişi yüzünden aileyi parçaladığını anlatmam.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

O kişiyle ilişkisi yüzünden, kızlarım Türkiye'de okula giderken, 2 yıl boyunca Arjantin'de yaşadı. Hanımefendi beni halk arasında küçültmeye çalışıyor, ancak ben ailemizi kurtarmak için verdiğim savaştan ve çaresizce yalvararak ailemi korumaya çalışmaktan gurur duyuyorum, tıpkı kızlarımın zaman zaman bunu talep ettiği gibi. Beni küçümseme çabasında, çocuklarına verdiği zararları umursamıyor.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

"ÇOCUKLARINDAN DAHA ÖNEMLİ"

Annesinin, babasının veya üvey babasının cinsel hayatı viral hale geldiğinde, çocuklar, arkadaşlarına utanarak bakmak zorunda kaldıklarında, tüm bunların farkında olmuyor. Ama bu savaş, onun için çocuklarından daha önemli olduğunu gösteriyor.

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Ruhumda derin bir acı hissediyorum, çünkü kızlarım anneleri tarafından PSİKOLOJİK OLARAK MANİPÜLE EDİLİYOR... Ama adalete güveniyorum"

Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

Wanda Nara ve kızları