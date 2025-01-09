Rüzgar terse döndü! Icardi yeni aşkı ve kızlarını paylaştı! Wanda Nara ile arasında geçenleri bir bir açıkladı

"ARKADAŞIM DEDİ" Beni bir cumartesi sabahı, dizimden ameliyat olmama saatler kala, başka bir sahte şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evimden dışladılar. 13 Aralık'ta kızlarımı bana teslim etmeleri gerekiyordu ama anneleri Avrupa'da "erkek arkadaşı" ile seyahatteydi ve telefonlarımı 17 Aralık'a kadar kapalı tuttu.

O kişiyle 3 yıldır bir ilişkileri olduğunu canlı yayında açıkladılar. Ama o sırada benle evliydi ve bana ve kızlarına "o sadece bir arkadaş" olduğunu yemin etmişti...

Onlara, annelerinin 3 yıl boyunca sevgilisi olan ve sonrasında "erkek arkadaşı" olarak açıkladığı kişi yüzünden aileyi parçaladığını anlatmam.

O kişiyle ilişkisi yüzünden, kızlarım Türkiye'de okula giderken, 2 yıl boyunca Arjantin'de yaşadı. Hanımefendi beni halk arasında küçültmeye çalışıyor, ancak ben ailemizi kurtarmak için verdiğim savaştan ve çaresizce yalvararak ailemi korumaya çalışmaktan gurur duyuyorum, tıpkı kızlarımın zaman zaman bunu talep ettiği gibi. Beni küçümseme çabasında, çocuklarına verdiği zararları umursamıyor.