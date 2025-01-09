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Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, yer aldığı projeler, yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla yıllarca adından söz ettirdi. Her dönem popülerliğini korumayı başaran ünlü isim, bu kez yaşam tarzıyla gündeme geldi. Şıkel'in Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı lüks villayı görenler hayran kaldı. Ünlü modelin 9 odalı evi için "Saray yavrusu" yorumları yapılırken Şıkel'in özellikle geniş ve şık mutfağı beğeni topladı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:08 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:08
Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan tescilli güzel Çağla Şıkel, o günden bu yana her dönem adından söz ettirmeyi başardı.

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Yer aldığı projeler, yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalar hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü model, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, paylaşımlarında günlük yaşantısına ve iki oğluna sık sık yer verdi.

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Evinden yayınladığı video ve fotoğraflarla da dikkat çeken Şıkel'in 9 odalı lüks villası görenleri hayran bıraktı.

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Ünlü modelin lüks villası için "Saray yavrusu" yorumları yapılırken Şıkel'in özellikle geniş ve şık mutfağı beğeni topladı.

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

İşte Çağla Şıkel başta olmak üzere ünlülerin evlerinden yaptıkları paylaşımlar...

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı
Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in oturma odası

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in oturma odası

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in oturma odası

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in mutfağı

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in mutfağı

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in mutfağı

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in mutfağı

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in giyinme odası

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Çağla Şıkel'in giyinme odası

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Songül Öden

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Nurgül Yeşilçay

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Eda Ece

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Aslı Enver

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Hande Erçel

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Fahriye Evcen

Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

Bergüzar Korel