Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı lüks villa dudak uçuklattı! 9 odalı evinin her detayı göz kamaştırdı

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan tescilli güzel Çağla Şıkel, o günden bu yana her dönem adından söz ettirmeyi başardı.
Yer aldığı projeler, yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalar hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü model, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, paylaşımlarında günlük yaşantısına ve iki oğluna sık sık yer verdi.
Evinden yayınladığı video ve fotoğraflarla da dikkat çeken Şıkel'in 9 odalı lüks villası görenleri hayran bıraktı.
Ünlü modelin lüks villası için "Saray yavrusu" yorumları yapılırken Şıkel'in özellikle geniş ve şık mutfağı beğeni topladı.
İşte Çağla Şıkel başta olmak üzere ünlülerin evlerinden yaptıkları paylaşımlar...
Çağla Şıkel'in oturma odası
Çağla Şıkel'in oturma odası
Çağla Şıkel'in oturma odası