Rusya'da uçakta iğrenç olay şoke etti! Yolcular arasındaki çiftin gayri ahlaki görüntüleri...
Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Rusya'da bir uçakta kaydedilen görüntülerde genç çift, yolculuk esnasında gayri ahlaki hareketlerde bulununca ülkede infial yarattı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.
26.10.2019 11:34
- Son Güncelleme: 26.10.2019 11:34
Rusya'da bir uçak içinde kaydedilen görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Birbiriyle yakınlaşan çift, toplum içinde gayri ahlaki hareketlerde bulundu.
Koltuğun arkasına gizlenerek yakınlaşan çift, hava yolu personelinin kendilerini uyarmasıyla şaşkınlık yaşadı.
Havayolu şirketi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, yolcuların akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.
Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.
Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.