Rusya'da uçakta iğrenç olay şoke etti! Yolcular arasındaki çiftin gayri ahlaki görüntüleri... 26.10.2019 12:39

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Rusya'da bir uçakta kaydedilen görüntülerde genç çift, yolculuk esnasında gayri ahlaki hareketlerde bulununca ülkede infial yarattı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da bir uçak içinde kaydedilen görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Birbiriyle yakınlaşan çift, toplum içinde gayri ahlaki hareketlerde bulundu.

Koltuğun arkasına gizlenerek yakınlaşan çift, hava yolu personelinin kendilerini uyarmasıyla şaşkınlık yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde genç çiftin dudak dudağa öpüştüğü, erkeğin cinsel organının ise dışarıda olduğu görüldü. Havayolu personelinin uyarısıyla ayrılan çiftin yaşadığı şok yüzlerinden okundu.

Her iki yolcu için 15 güne kadar idari tutuklama sağlayan Rusya Federasyonu İdare Kanunu maddeleri uyarınca protokoller hazırlandı.