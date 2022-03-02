Rusya Ukrayna savaşı yüzünden İzmir’e tatile gelen Ukraynalı Irina Novik mahsur kaldı: Ailem mahzende mahsur kaldı, kardeş kardeşi vuruyor

'PUTİN İÇİN HİÇBİR ŞEY ÖNEMLİ DEĞİL'

Rusya'ya çok yakın yerde oturduklarını anlatan Novik, "Tüm hayatım boyunca Rusça konuştum ve Ukrayna'da hiç kimse sorun etmedi. Bir Ukraynalıyım. Ukrayna'nın doğusunda bu çok normal bir durum.