Rusya Ukrayna savaşı yüzünden İzmir'e tatile gelen Ukraynalı Irina Novik mahsur kaldı: Ailem mahzende mahsur kaldı, kardeş kardeşi vuruyor
Ukrayna'nın Harkov şehrinden İzmir'e doğum gününü kutlamak için gelen Irina Novik (35), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası ülkesine dönemedi. Ailesinin, evlerinin mahzeninde mahsur kaldığını belirten Novik, "Annem Rus ama 40 yıldır Ukrayna'da yaşıyor ve Ukrayna vatandaşı. Babam Ukraynalı. Orada şu an kardeş, kardeşi vuruyor" dedi.
02.03.2022 11:35 - Son Güncelleme: 02.03.2022 11:35
Ukrayna'da yaşayan, ithalat ve ihracat yapan firmada çalışan Irina Novik, 18 Şubat'taki doğum gününü kutlamak için 15 Şubat'ta turist olarak İzmir'e geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle ülkesine dönemeyen Novik, Harkov'daki annesi, babası ve kardeşi ile telefonda haberleşmeye başladı.
'PUTİN İÇİN HİÇBİR ŞEY ÖNEMLİ DEĞİL'
Rusya'ya çok yakın yerde oturduklarını anlatan Novik, "Tüm hayatım boyunca Rusça konuştum ve Ukrayna'da hiç kimse sorun etmedi. Bir Ukraynalıyım. Ukrayna'nın doğusunda bu çok normal bir durum.