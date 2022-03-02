Eski Bakan Azimet Köylüoğlu tüm servetini telefon dolandırıcılarına kaptırdı! 15 milyon lira değerindeki evi...
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu. İstanbul Bebek'te 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da 500 milyon ve altınlarını dolandıran tele-dolandırıcıların son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu. 82 yaşındaki eski bakan, kendisini arayan ve savcı ile polis numarası yapan tele-dolandırıcılara bankalardaki tüm birikimini kaptırdı. Eski bakan, az daha oğluna ait Sarıyer İstinye'de oğlunun üzerine kayıtlı olan yaklaşık 15 milyon lira değerindeki dairesini de dolandırıcılara devrediyordu. Evin satışı vekalette sorun çıkınca yapılamadı. İşte dolandırıcıların hikayesi...
50. Hükümet'te İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı görevinde bulunan Azimet Köylüoğlu, İzmir Foça'da tek başına yaşıyordu. Kendisine telefonla ulaşan bir kişi, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıttı ve Köylüoğlu'na parasının ve banka hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını öne sürdü.
SAAT BAŞI KONTROL ETTİLER
Asıl mesleği Yüksek İnşaat Mühendesi olan eski bakanın telefonundaki mobil bankacılık bilgilerini isteyen sözde "devlet görevlileri", bankalardan çekilecek paraların seri numaralarının alınacağını, dolandırıcıların bu şekilde bulunacağını ve Köylüoğlu'nun zararının tamamının kamu tarafından karşılanacağını ileri sürdü.
ŞİFRE: ALO
20 gün boyunca her saati başı polisleri aradığını düşünen Köylüoğlu, 'Alo' diyerek telefonu kapattı. Evinin gözetlendiğini sanan eski bakan, camın ve perdeleri kapatıp dışarıdaki hayatıyla ilişkisini sonlandırdı. Dolandırıcılar bu sayede eski bakanın kendileri ile konuşurken sesinin duyulmasını engelledi.