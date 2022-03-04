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Adana'yı karıştıran olay! Silahla gezen maganda polislere ateş açtı

Adana'yı karıştıran olay... Sokak ortasında elinde silahla yürüyen Ergün D., kendisini fark edip 'dur' ihtarında bulunan sivil polis ekiplerine ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, ekip aracına bir mermi isabet etti. Şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

04.03.2022 01:39 - Son Güncelleme: 04.03.2022 01:41
Adana’yı karıştıran olay! Silahla gezen maganda polislere ateş açtı

Adana'da sokak ortasında silahla yürüyen bir şahıs kendisini uyaran polislere silahla ateş açarak kaçtı.

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Adana’yı karıştıran olay! Silahla gezen maganda polislere ateş açtı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana’yı karıştıran olay! Silahla gezen maganda polislere ateş açtı

Devriye görevinde bulunan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, bir kişinin elinde silahla yürüdüğünü fark etti.

Adana’yı karıştıran olay! Silahla gezen maganda polislere ateş açtı

Şüpheli, kendisine 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan bir mermi, ekip aracına isabet etti.

Adana’yı karıştıran olay! Silahla gezen maganda polislere ateş açtı

Polislerin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, TEM ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

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