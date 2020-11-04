Rus kadın dehşeti yaşadı! Yer: Antalya

'BENİ DÖVDÜ, SALONUMUN CAMLARINI KIRDI'

Yaşadıklarını anlatan Anna Orekhova, 10 yıl önce Antalya'ya yerleşip sonrasında Türk vatandaşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Vehbi S., kendisini bana müteahhit olarak tanıttı. 2 yıl önce birliktelik yaşadık. Hamileliğimin 5'inci ayında sahilde bana uyuşturucu kullandığını söyledi. Ardından evimin her tarafında uyuşturucu içerken kullandığı camları görmeye başladım. Kendisine uyuşturucuyu bırakmasını söyledim. Aksi takdirde ayrılacağımı belirttim. Ben çocuğumu sağlıklı ve mutlu bir ailede büyütmek istiyordum. Bana uyuşturucuyu bırakacağını söyledi, ancak bırakmadı. Kendisi benim evimde kalıyordu. Uyuşturucuyu bırakmayınca evden çıkardım. Fakat o benim sokakta ev tuttu. Sık sık etrafımda dolaşmaya ve bana şiddet uygulamaya başladı. Temmuz ayının sonunda bir aylık uzaklaştırma kararı çıkarttım. Beni rahat bırakmadı ve tehditlerine devam etti. 29 Ekim'de kadınlar adına çok ağır bir olay yaşadım. İş yerime geldi, beni dövdü, salonumun camlarını kırdı. Kırılan camı alıp, öldürmekle tehdit etti. 71 yaşındaki annem ve 9 aylık kızıma zarar verebilir. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz."