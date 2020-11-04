Bilim dünyası da doğruladı! Kan grubunuz kişiliğinizi ele veriyor: 0 grubu uyumlu, A grubu hassas...
Yapılan araştırmalarda ve tarih boyunca sürekli geliştirilen testlerle insanlar 4 ayrı kan gruplarına göre ayrılıyor.En eski kan grubu 0 olarak bilinir. Süreç içerisinde avcı ,toplayıcılıktan daha evcil bir hayata geçilmesiyle A grubunun oluşur. Peşi sıra Asya'dan Afrika ya Amerika ve Avrupa ya göçlerin birbirlerine karışıp birleşmesiyle B grubu oluşur. Ve son olarak farklı toplumların bir araya gelip zaman içinde karışması nedeniyle oluşan çağdaş birleşime AB grubu oluşması meydana gelir. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar kan grubunun içimizde bulunan bir kimlik kartı olduğunu gözler önüne sürüyor. Zira kan grubu ve kişilik hakkında bir bağlantı olduğu da ortaya çıktı. Kan gruplarına göre kişilik tahlili nasıl olur? Cesur musunuz, paylaşımcı mı yoksa güçlü mü ? İşte yanıtları...
04.11.2020 06:16
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