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Bilim insanları doğruladı! Corona virüs mutasyona uğradı artık daha tehlikeli ve bulaşıcı! Yeni koronavirüs belirtileri neler?

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hakkında yapılan araştırmalardan endişe verici sonuçlar geliyor. Covid-19 olarak bilinen corona virüsün mutasyona uğradığı ve ilk ortaya çıktığı dönemden daha bulaşıcı bir hale döndüğü ortaya çıktı. ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston'da bulunan Houston Methodist Hastanesi'nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre mutasyona uğrayan coronavirus artık daha bulaşıcı... Peki artık daha bulaşıcı hale gelen koronavirüsü nasıl anlarız? Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

04.11.2020 11:24 - Son Güncelleme: 04.11.2020 11:24
Bilim insanları doğruladı! Corona virüs mutasyona uğradı artık daha tehlikeli ve bulaşıcı! Yeni koronavirüs belirtileri neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre corona virüs nedeniyle ülkemizde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 10.481'i buldu. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 328 bini geride bıraktı.

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Bilim insanları doğruladı! Corona virüs mutasyona uğradı artık daha tehlikeli ve bulaşıcı! Yeni koronavirüs belirtileri neler?

ABD'de yapılan bilimsel çalışmaya göre corona virüsün bir mutasyonunun daha tespit edildiğini bu mutasyonun virüsü insanlara daha da fazla bulaştırdığı belirtildi. Araştırma ekibi virüsün mutasyonlarının rastgele genetik değişimler ortaya koyduğunu vurguladı. Son dakika bilgisine göre yeni corona virüs belirtileri de aktarıldı.

Bilim insanları doğruladı! Corona virüs mutasyona uğradı artık daha tehlikeli ve bulaşıcı! Yeni koronavirüs belirtileri neler?

Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.

Bilim insanları doğruladı! Corona virüs mutasyona uğradı artık daha tehlikeli ve bulaşıcı! Yeni koronavirüs belirtileri neler?

Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.

Bilim insanları doğruladı! Corona virüs mutasyona uğradı artık daha tehlikeli ve bulaşıcı! Yeni koronavirüs belirtileri neler?

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti. Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.

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