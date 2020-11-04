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Bilim insanları doğruladı! Corona virüs mutasyona uğradı artık daha tehlikeli ve bulaşıcı! Yeni koronavirüs belirtileri neler?

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hakkında yapılan araştırmalardan endişe verici sonuçlar geliyor. Covid-19 olarak bilinen corona virüsün mutasyona uğradığı ve ilk ortaya çıktığı dönemden daha bulaşıcı bir hale döndüğü ortaya çıktı. ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston'da bulunan Houston Methodist Hastanesi'nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre mutasyona uğrayan coronavirus artık daha bulaşıcı... Peki artık daha bulaşıcı hale gelen koronavirüsü nasıl anlarız? Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

04.11.2020 11:24 - Son Güncelleme: 04.11.2020 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





