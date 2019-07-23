Ruj seçimine göre karakter analizi! Sonuçlara şaşırmamak elde değil!
Ruj renklerinin hepsi aslında bir anlam ifade ediyor. Örneğin, kırmızılar genellikle tutkuyu gösterirken, turuncu neşeli olmayı temsil ediyor. Rujunuzun rengi kadar şekli de karakterinizi ele veriyor desek ne dersiniz? Hemen kullandığınız ruju açıp şekline bakın... İşte ruj rengi tercihinizin ve kullanım şeklinizin sizin hakkınızda söyledikleri.
Hangi renk ruj tercih ediyorsunuz? Peki rujunuzun şekli nasıl? Ruj tercihinizle karakterinizin ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Bu kulağa garip gelebilir, ancak makyaj çantanızın içi kim olduğunuz hakkında fikir verebilir. İşte ruj rengi tercihinizin ve kullanım şeklinizin sizin hakkınızda söyledikleri.
TURUNCU
Harika bir mizah anlayışınız var ve genellikle boş zamanınızı arkadaşlarınızla ya da yeni insanlarla tanışarak geçiriyorsunuz. Siz doğal olarak eğlenceli bir kişiliğe sahip sosyal birisiniz ve bu duruşunuz her zaman insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar seni şakaların ve pozitifliğin için seviyor.