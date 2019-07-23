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Ruj seçimine göre karakter analizi! Sonuçlara şaşırmamak elde değil!

Ruj renklerinin hepsi aslında bir anlam ifade ediyor. Örneğin, kırmızılar genellikle tutkuyu gösterirken, turuncu neşeli olmayı temsil ediyor. Rujunuzun rengi kadar şekli de karakterinizi ele veriyor desek ne dersiniz? Hemen kullandığınız ruju açıp şekline bakın... İşte ruj rengi tercihinizin ve kullanım şeklinizin sizin hakkınızda söyledikleri.

23.07.2019 13:10 - Son Güncelleme: 23.07.2019 13:10
Ruj seçimine göre karakter analizi! Sonuçlara şaşırmamak elde değil!

Hangi renk ruj tercih ediyorsunuz? Peki rujunuzun şekli nasıl? Ruj tercihinizle karakterinizin ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Bu kulağa garip gelebilir, ancak makyaj çantanızın içi kim olduğunuz hakkında fikir verebilir. İşte ruj rengi tercihinizin ve kullanım şeklinizin sizin hakkınızda söyledikleri.

Ruj seçimine göre karakter analizi! Sonuçlara şaşırmamak elde değil!

TURUNCU

Harika bir mizah anlayışınız var ve genellikle boş zamanınızı arkadaşlarınızla ya da yeni insanlarla tanışarak geçiriyorsunuz. Siz doğal olarak eğlenceli bir kişiliğe sahip sosyal birisiniz ve bu duruşunuz her zaman insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar seni şakaların ve pozitifliğin için seviyor.

Ruj seçimine göre karakter analizi! Sonuçlara şaşırmamak elde değil!

KIRMIZI

Yeni zorluklarla karşılaştığınızda cesur ve korkusuzsunuz. Sizin için en önemli şeylerden biri, hayallerinizi acımasızca kovalamak ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmak.

Ruj seçimine göre karakter analizi! Sonuçlara şaşırmamak elde değil!

PEMBE

Arkadaş grubunda bir bekçi konumundasınız. Birisi bir sorunu olduğunda, rahatlık ve anlayış için size dönecektir. Çok sevecen ve empatiksin, bazen biraz duygusal olma noktasına geliyorsun. Bununla birlikte, insanlar duyarlı oluşunuzu oldukça takdir ediyor

Ruj seçimine göre karakter analizi! Sonuçlara şaşırmamak elde değil!

TEN RENGİ

Hayattaki basit şeylerden zevk alıyorsunuz ve daha azıyla daha fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. En çok değer verdiğin şey dürüstlük. Arkadaşlarınız sizi soğukkanlı oluşunuz ve iletişim kurma yeteneğiniz için seviyor

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